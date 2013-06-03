中国投资者购得曼哈顿写字楼股权

路透纽约6月2日 - 一名消息人士周日称，中国地产大亨张欣参与的财团以10亿美元的价格，买下了纽约一座地标性办公大楼40%的股权，再一次说明外国投资者是如何刺激美国商业房地产市场复苏的。

这笔交易于周五完成，而就在同一周，中国双汇国际同意以47亿美元的价格收购美国最大的猪肉生产商SMITHFIELD FOODS INCSFD.N。该交易若获批，将成为中国对美国企业规模最大的一次收购。

本周稍晚，美国总统奥巴马和中国国家主席习近平就贸易等问题举行的会谈有可能进一步促进中国的投资。

消息人士周日称，Soho中国(0410.HK)首席执行官张欣家族控制的Sungate Trust联手巴西Safra家族投资企业M Safra and Co Inc，买下通用汽车大厦的股权，对该建筑的估价为34亿美元，使这座大楼成为美国最昂贵的办公楼。

中国对美国房地产的投资过去四年一直在增长，未来可能进一步增加。报导称，管理逾3.31万亿美元的中国外汇管理局正在考虑投资美国商业地产。

这些投资意向对于美国商业地产市场来说都是好消息。仅过去三天，纽约写字楼房产吸引到约28亿美元的投资承诺。

此前有消息人士称，张欣计划用自己的资产投资通用大楼，而不是动用Soho中国的资金。

这则消息首先由华尔街日报报导。未联系到世邦魏理仕在通用大楼交易中的一位经纪人Darcy Stacom进行评论。也未联系到张欣和M. Safra and Co给予置评。该交易在周五完成。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 郑茵)

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