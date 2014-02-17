中国投资人电子支付占日常支付比例近三成--上投摩根

路透香港2月17日 -中国合资基金公司上投摩根周一发表最新调查显示，中国国内投资人对电子支付接受度较高，占日常支付比例接近三成。

随着中国人的消费习惯改变，互联网金融的发展明显提速。上投摩根每季度“投资风向标”新增互联网金融篇的调查显示，受访的投资人当中，88.3%使用过电子支付，电子支付金额占比达到日常支付的29.7%；协力厂商支付表现抢眼，使用比例达66.5%。

最新一期调查访问了于北京、上海、广州三地总共超过1,200名投资决策人。

调查并显示，去年四季度国内投资人情绪转向乐观，投资人情绪指数为123点，较三季度119点上扬。

收益方面，四季度有89.1%的投资人盈利，较三季度上升幅度明显。而投资人基金持有率上升，并取代股票成为未来六个月增加投资的最热门选择，银行理财产品、股票紧随其后。

上投摩根称，2014年是机遇大于风险的一年，但机会更多蕴藏在一些有超预期成长性的个股中，对于个人投资者比较难以把握。因此，建议投资者考虑一些历史业绩连续多年排名较好的偏股型基金进行投资。

债券方面，信用较好的债券已经止跌企稳，上投摩根认为目前较高的资金价格将能给债券基金带来较好的利息收入。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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