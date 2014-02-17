中国投资人电子支付占日常支付比例近三成--上投摩根

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透香港2月17日 -中国合资基金公司上投摩根周一发表最新调查显示，中国国内投资人对电子支付接受度较高，占日常支付比例接近三成。
随着中国人的消费习惯改变，互联网金融的发展明显提速。上投摩根每季度“投资风向标”新增互联网金融篇的调查显示，受访的投资人当中，88.3%使用过电子支付，电子支付金额占比达到日常支付的29.7%；协力厂商支付表现抢眼，使用比例达66.5%。
最新一期调查访问了于北京、上海、广州三地总共超过1,200名投资决策人。
调查并显示，去年四季度国内投资人情绪转向乐观，投资人情绪指数为123点，较三季度119点上扬。
收益方面，四季度有89.1%的投资人盈利，较三季度上升幅度明显。而投资人基金持有率上升，并取代股票成为未来六个月增加投资的最热门选择，银行理财产品、股票紧随其后。
上投摩根称，2014年是机遇大于风险的一年，但机会更多蕴藏在一些有超预期成长性的个股中，对于个人投资者比较难以把握。因此，建议投资者考虑一些历史业绩连续多年排名较好的偏股型基金进行投资。
债券方面，信用较好的债券已经止跌企稳，上投摩根认为目前较高的资金价格将能给债券基金带来较好的利息收入。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。