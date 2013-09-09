中国上市企业再融资升温 对投资者来说好坏参半

7月1日在上海一家证券营业所拍到的图片。 REUTERS/Aly Song

路透上海9月6日 - 中国近几个月来经济增速乏力，已说服监管当局允许部分上市公司通过增发新股和私募的方式，来扩张资产负债规模。

监管放松将缓解一些资金紧张企业的压力，但股票分析师担心，在本地股市已很低迷的环境下，这种资本重组将抽走来自市场其它部门的资金。

沪深300指数.CSI300今年迄今已下滑逾8%，已将去年12月以来录得升幅回吐殆尽，当时证券监管当局事实上暂停了首次公开发行(IPO)。

在已上市企业获得再融资优先权的情况下，那600余家IPO待审企业可能要等上更长时间了。

华西证券研究主管曹雪峰说：“越来越多的公司再融资将分流资金，使流动性本来已经比较紧张的市场更加缺钱。”

“由于资金不足，市场交易大盘股的能力有限，限制了市场的反弹力度，也不利于恢复IPO的重启。”

中国第六大银行-招商银行(600036.SS)(3968.HK)周四在A股市场按10股配1.74股的比例进行配股，筹资275亿元人民币(44.9亿美元)，仅稍低于筹资目标287亿元人民币。该行希望在香港股市能通过类似的配股筹集更多的资金。

该行两年前宣布了配股计划，因需要提高资本充足率以达到巴塞尔III标准并改善风险状况。

这是迄今以来重返资金市场的最大公司，但并非第一家。

中国证监会数据显示，今年前七个月，内地上市公司通过公开增发和配股以及私募方式融资1,846亿元人民币(301.6亿美元)，较上年同期增长53.5%。

引人注目的是，自8月初以来，已有包括新湖中宝(600208.SS)和北京城建(600266.SS)在内的16家地产企业宣布再融资计划，目标融资总额为444亿元人民币。

由于政府努力冷却过热的楼市，房地产行业基本无法进行新的融资，但证监会收到的诸多申请暗示这一情形将发生变化。

上海证券投资银行部负责人郑伟刚称，“这表明对房产公司再融资的禁令已经悄悄被解除，也表明政府对房地产市场全面整顿措施略有放松。”

**平衡纪律与增长**

过去两个月最大也最具争议的再融资案当属京东方(000725.SZ)提议配股460亿元来建立新的液晶显示屏(LCD)生产线。股东已于8月中批准了这一计划。

批评人士指出，近些年来该公司向LCD项目投资过千亿元，多数资金都通过非公开发行得来，这导致即便是收益率已经低得可怜，股权还要遭到稀释。

“有些公司募集了资金，却没有给投资者合适的回报，”海通证券高级分析师张崎表示。“有些公司募集资金投向了别处，不但没有回报投资者，还有重大亏损，造成投资者的严重不满。”

分析师担心再融资大增的情形若持续下去，可能会造成中国股市散户更加警醒。

翻开中国股市历史，其向来让投资人感到失望，因表现一直不如中国整体经济成长率。

投资人若要投入中国股市，则必须勇于承担市况经常遭到扭曲的风险，特别是国家介入及内线交易指控满天飞扭曲了IPO制度。

上个月才刚刚爆发出中型证券业者光大证券交易出错的问题，该问题在几分钟之内就让市场蒸发了1,000亿元人民币市值。

券商及分析师已经提出多个令人忧心的迹象，称散户投资人正扬弃股市，转向不动产或财富管理产品等收益更高的投资，甚至就乾脆把钱藏在床铺底下。

对于那些等待启动IPO的公司而言，目前尚不清楚他们可以在哪里找到新资金。海外对中国资产的胃口也越来越淡。在此同时监管机构也已查缉其高收益债券及信托贷款形式的筹资活动。(完)

(编译 王洋/石冠兰/张明钧; 审校 沈以文/徐文焰/于春红)

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