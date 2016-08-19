上半年中国投资者海外投资房产161亿美元 同比增逾一倍--机构

路透北京8月19日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕周五发布报告称，今年上半年中国投资者海外投资房地产总额达161亿美元，同比增长逾一倍，占亚洲资本跨国房地产投资总额的六成左右。

报告称，上半年亚洲投资者跨国房地产投资总额达270亿美元，写字楼仍是亚洲投资者的首选目标物业，47%的资金流入该资产类别，纽约则取代伦敦，成为最受亚洲投资者欢迎的目标城市。

“今年上半年中国投资者跨国房地产投资活跃，已近去年全年总数。”该机构大中华区投资及资本市场部董事总经理李凌表示，通过资本全球配置分散本地经济和市场风险、寻求更好的投资机会和收益，以及国内可交易核心资产标的有限，是中国资本跨境投资活跃的主要原因。

报告显示，中国投资者跨国房地产投资中，50%的资金来源于保险公司，其中81%投向酒店类资产；其次有23%的资金来自于大型企业，在日本和香港都录得交易。企业投资者偏好写字楼物业，80%的资金流入该领域。

中国投资者对酒店类资产的青睐持续升温。在中国资本的带动下，酒店类别吸引了33%的亚洲跨境资本，排名前三的酒店投资目的地分别是纽约、旧金山和芝加哥。

此外，资产组合和大额投资（金额5亿美元及以上）表现强劲。收购资产组合的比例由去年同期的29%上升至36%。2016年上半年，共录得七宗交易大于5亿美元的大额投资，占比45%。

对于中国国内房地产市场，李凌表示，上半年国内投资者主导中国境内房地产投资市场，国外投资者继续在中国寻求投资机遇，但投资步伐有所放缓。

“预计2016年下半年，投资者将会越加关注一线城市非核心商务区内交通便利的高品质甲级写字楼，基本面良好的二线城市优质资产也越来越多地进入国内买家的视线。此外，住宅市场的回暖将为酒店式公寓业主提供获利机遇。”他称。

商务部此前数据显示，中国1-7月境内投资者对外非金融类直接投资(ODI)同比增逾六成，突破千亿美元。中国对外投资额已超过利用外资额，成为净资本输出国。（完）