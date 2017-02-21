焦点：政府加紧资本管控与交易审查 中国投资者银弹攻势渐失锋芒

路透上海/伦敦2月21日 - 数年以来，财大气粗的中国投资者在全球一直受到热捧，但这种局面已经结束。现在他们手中的现金正在慢慢失去魔力。

中国逐步加强对资本外流的防范，削弱了国内外投资者对于在中国国内或境外达成交易的信心。

投资银行瑞银的欧洲、中东与非洲(EMEA)并购业务主管Severin Brizay指出，中国买家在过去两年中到处出击，而且颇受欢迎。

“以前客户会问，是否能够确保让中国买家加入。而现在恰好反过来：一些客户会问，能不能在没有中国买方参与的情况下达成交易，因为中国投资者在国内面对不少挑战，”他说。

交易人士表示，许多中资企业未能完成交易，因为他们拿不到换汇的官方许可。

中国政府从去年底开始采取了一连串措施，收紧对资本外流的限制，并控制被政府官员称为“非理性”的对外投资。国际金融协会(IIF)估计，去年中国的资本外流规模猛增至创纪录的7,250亿美元，并预期今年还会进一步攀升。

去年人民币兑美元下跌逾6.5%，为1994年以来最大年度跌幅，促使中国央行动用数千亿美元外储来防止人民币出现暴跌。

中国外管局未回覆置评请求。

**影响**

中国当局采取的举措产生了重大的影响。

中国12月对外非金融类直接投资(ODI) 84.1亿美元，同比下降39.4%，为2016年最低的月份。1月中国企业海外地产投资大幅下降。

全球股指编制公司MSCI明晟对中国控制资本外流的举措感到担忧；中国还暂停了推出新的原油期货合约的计划，因为潜在的外国参与者担心他们无法将人民币收益汇出国外。

在线娱乐新闻网站The Wrap周一引述匿名消息人士报导，中国房地产和娱乐巨擘--大连万达集团以10亿美元收购美国Dick Clark Productions Inc(DCP集团)的交易已经破裂。The Wrap表示，将中国资金移往海外投资以及中国政府方面的监管批准的问题，是收购破裂的主因。

一名涉入另一项目的顾问称，一家中国投资者因未获批3,000万美元的换汇额度，因而未能完成一宗美国交易。这一向美国住宅房地产组合投资1亿美元的计划最后无法实现。

“如今卖方会要求看到某种形式的证明，”奥睿律师事务所(Orrick, Herrington & Sutcliffe)上海合伙人孙捷(Jeffrey Sun)说。“从卖方角度来说，他们是有理由担心的。”

不过律师表示，尽管中国监管机构加强对交易的审查，但不表示关上了对外投资的大门。

孙捷指出，若交易能带来经济效益，监管机构将会放行。他说，例如一家钢铁商想买家足球俱乐部，就“不太可能”获批。

**被资本管控“吓坏了”**

东方藏山资产管理等帮助中国企业投资海外的资产管理公司正在改变行动方针。东方藏山以往一直在中国募集资金，再将资金瞄准欧美的房地产。该公司一名主管称，目前公司正打算在海外市场募资。

东方藏山婉拒了正式采访的要求。

律师及银行家指出，企业若有接触海外资金的渠道，也打算避开购汇的审批流程。

“目前每笔交易都在想办法找海外资金，而不是应付资本管控，”上海一名并购律师表示。该律师要求匿名。

根据Dealogic的数据，中国企业2016年海外发行美元债券的规模达到创纪录的1,110亿美元，远高于2015年的880亿美元。穆迪投资者服务公司副董事总经理钟汶权(Ivan Chung)表示，这其中的部分资金会被指定用于海外投资。

中国海航集团(0521.HK)去年宣布了大约200亿美元的对外并购交易。汤森路透数据显示，该公司2016年至少筹借了170.5亿美元海外贷款。

荣鼎谘询(Rhodium Group)称，总体而言，中国对外投资规模去年刷新纪录，但本来还能再高很多。荣鼎谘询是一家顾问公司，跟踪中国的海外直接投资数据。该公司称，2016年，涉及中资企业的30宗交易在欧洲和美国被取消，这些交易总值740亿美元。

“现在所有人都被资本管控彻底吓坏了，”荣鼎谘询合伙人、哥伦比亚大学副教授Daniel Rosen表示。

但在温哥华高大上的West Side，房地产经纪人Tom Gradecak则不太担心中国需求。West Side深受外国买家欢迎，房价动辄数百万美元。

他说，过去中国投资者一般都会找到规避资本管控的办法。

“他们用不了多长时间，”他说。“对于真正想来这里的人，我认为这个问题拦不住他们。”(完)