《中国投资分析》即使个人获准扩大境外投资，流入全球股市资金料有限

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
分析师称，要重建中国散户的信心，还需要解决其它挑战。
其中之一就是外汇风险。人民币兑美元年内已升1.77%，4月以来每周都创新高。
“中国人知道人民币还面临沉重的升值压力。投资海外意味着你要与它对抗，”Axioma执行董事Olivier d'Assier说。Axioma最近刚签署协议，将协助中证指数有限公司创建指数。
但最大问题是对股票作为一个资产类别的普遍怀疑看法。中国经济以两位数增幅高速成长持续了30年，直到最近几年才结束，然而中国股市的回报纪录，并未达到正常预期。
与此同时，中国投资者也找到其他投资管道，例如高收益的财富管理产品以及房地产，这两个领域都被认为风险低于股市。
但如果人行的试点方案真的允许个人直接投资，而不是必须透过共同基金，这将解决QDII不受欢迎的一个主要原因，也就是国内共同基金行业名声不佳。
“我不相信国内的基金经理人，”47岁的投资者Fu Shuaiwei表示。他在QDII投资上亏了钱，现在把资金全都投入了国内资本市场。
Fu表示，如果中国确实开放境内个人直接向海外投资，他将管理自己的投资组合。但他的态度仍然谨慎。
“我用来试水的资金不会超过总资产的十分之一，”他说。“我不会下大赌注，因为我对海外市场的了解还不够深。”(完) (审校 沈以文/蔡美珍)
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