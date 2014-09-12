博客：中国买家涌入 温哥华高端楼市炙手可热

记者 Julie Gordon

中国投资者在全球范围寻找优质房地产，推动了加拿大温哥华的房价达到创纪录高点，但温哥华也感受到由此带来的一些令人不爽的副作用。

对来自中国大陆的富裕客户而言，温哥华一直是他们的热门移民地点。

中国资金最新一轮的这种流动，部分与中国反腐败运动相关，中国买家瞄准了温哥华的豪华热门地段，同时也开始推升温哥华整体的住房成本。温哥华原本已经是北美地区房价最难承受的城市市场。

数十年来，温哥华、香港、悉尼、新加坡，以及近期的热点纽约和伦敦，吸引着中国及其他亚洲市场的买家。

像其他城市一样，温哥华最近一段时间也刮起了房地产热潮。房产经纪人称，自从中国国家主席习近平着手反腐败运动以来，温哥华的买房潮日盛。

地产经纪公司MacDonald Realty副总裁Dan Scarrow表示：“过去一年，中国进行了反腐败运动，很多人在中国的财富因此而蒸发。”

“所以他们希望把钱放到他们认为安全的地方，没有比西方国家更安全的地方了。”

加拿大没有对外国购房者进行数据追踪，但一大型城市规划机构所进行的温哥华城市评估数据分析有助于判断该市最热门的社区。对活跃在这些热门社区的房地产经纪人进行采访也证实了，中国买家很大程度上是近期房价上升的主要原因。

温哥华谭秉荣建筑事务所(Bing Thom Architects)规划师Andy Yan发现，自2009年以来，价格在200万-500万加元之间的独立住宅其售价上涨了49%，成为温哥华房地产市场中涨价最为迅猛的住宅类型。温哥华西部的部分高端社区的房价同期增长了逾50%，整个城市的房价飙升了35%。

房产经纪人表示，高端市场逾半数买家来自中国大陆。

房产经纪公司Angell Hasman and Associates的合伙人Malcolm Hasman表示：“高端房地产市场基本上为亚洲买家所垄断，其中多数来自中国大陆，”Hasman表示，对于售价在500万加元及以上的住宅而言，亚洲买家占到了大约90%。

最新一波的外国资金涌入热潮所带来的影响在温哥华尤其明显。由于有限的建筑空间以及低借贷成本所引发的持续几十年的全国性房地产热潮，温哥华的房地产市场原本已经十分紧张。

但温哥华的困扰或许能给吸引全球资金的世界其他城市提供前车之鉴。

根据苏富比国际房地产公司(Sotheby's International Realty Canada)的一份报告，今年上半年，温哥华独立豪华住宅的销量同比飙升38%，其中价格在200万加元及以上的住宅领涨。

该公司执行长Ross McCredie表示：“外国投资者与加拿大的其他有钱人展开竞争，这一市场有很大的需求。”

根据大温哥华房地产联合会(Real Estate Board of GreaterVancouver)的数据，过去12个月，温哥华西部独立住宅的基准售价上涨10%，达到创纪录的228万加元。（完）