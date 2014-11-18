中国新版政府核准投资目录公布 中央核准项目再减40%（更新版）

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
(新增更多细节)
路透北京11月18日 - 中国政府进一步推进简政放权以激发民间投资活力。国务院周二公布最新政府核准投资项目目录，其中，中央层面核准项目数量在去年减少60%基础上再削减40%，两次合计减少约76%。
中国政府网刊登政府核准投资项目目录（2014年本）的通知显示，新版共取消、下放38项核准权限，其中钢铁、有色金属、水泥、造船、化肥以及城市供水等城建项目均取消核准，改为备案管理。
同时，将火电站、热电站、新建港区、通用机场等项目，均下放省级政府或者地方政府核准；境外投资领域，除涉及敏感国家和地区、敏感行业的项目外，其他项目全部取消核准改为备案管理。
“不到一年时间，国务院两次修订核准目录，大幅地取消下放...备案的范围会越来越多，核准的范围会越来越少，”发改委投资司副司长罗国三在新闻发布会称，过去的审批制政府要批3-4个环节，但是核准和备案的话政府只审查一个环节。
他介绍称，除保留核电和大型水电项目由中央层面核准外，其余火电、热电、风电项目核准均下放至省级或地方政府层面。
煤矿方面，国家规划矿区内新增年生产能力120万吨及以上煤炭开发项目由国务院行业管理部门核准，其中新增年生产能力500万吨及以上的项目报国务院备案。
而新建炼油及扩建一次炼油项目由国务院投资主管部门核准，其中列入国务院批准的国家能源发展规划、石化产业规划布局方案的扩建项目由省级政府核准。
去年12月国务院发布政府核准投资项目目录(2013年本)，大力缩小核准范围，下放核准权限，其中需报中央管理层面核准的项目数量减少约60%。
**企业“走出去”步伐料加快**
取消境外投资项目的核准，意味着未来企业走出去步伐将进一步加快。中国商务部最新数据显示，1-10月中国实际使用外资958.8亿美元，同比下降1.2%；而同期中国对外非金融类直接投资818.8亿美元，同比增长17.8%。
“涉及敏感国家和地区、敏感行业的项目，由国务院投资主管部门核准，”新版投资目录规定，“前款规定之外的中央管理企业投资项目和地方企业投资3亿美元及以上项目报国务院投资主管部门备案。”
发改委外资司司长顾大伟在发布会上表示，，今年中国对境外投资有望超过或接近1,200亿美元，这个数字可能会接近或者是超过境外对中国大陆的投资。
他表示，根据2013年的数据，按照现在的规定去比照以下，大概有99%左右的项目都取消了核准，改为备案，企业对外投资的便利性大大提高。（完）
欲览国务院通知全文，请点击中国政府网链接 here
欲览发改委新闻发布会详情，请点击网上直播链接 here
(发稿 李贺；撰写 乔艳红; 审校 黄凯)
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