保荐代表人职业资格许可取消 投行“金饭碗”被打破

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透上海11月24日 - 中国政府网刊登国务院取消了多项行政审批和许可中，保荐代表人资格许可赫然在列。业内人士指出，这意味着投行业内原先凭借保荐代表资格证书就能获得高额薪水的时代结束，保荐代表这只投行“金饭碗”将被打破。
中国政府网显示，国务院决定取消的67项职业资格许可和认定事项目录中，包括原属中国证监会认定的保荐代表人资格和外国证券机构驻华代表机构首席代表资格审核取消。
上海一券商资深投行人士表示，“（取消）蛮突然的，之前没有听说。不过取消也属必然，注册制即将实施，业务能力是最主要的，而不是资格。”
他说，就近几年的保荐代表人考试而言，似乎已与当初设定考试的初衷有所偏离。相当多记忆好、考试能力强的投行人士通过了考试，不少业务能力强的投行人士却因未通过资格考试而未被授予保荐代表人。
在证监会2009年修订的保荐代表人条件中，除了三年以上保荐业务经历，担任过证券发行项目协办人等业务条件以外，还需参加中国证监会认可的保荐代表人胜任能力考试且成绩合格有效。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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