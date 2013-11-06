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娱乐体育 | 2013年 11月 6日 星期三 10:54 BJT

北京和张家口联合申办2022年冬奥会

路透北京11月5日 - 新华社周二援引中国奥委会消息称，北京和张家口将联合申办2022年冬季奥运会。

报道指出，张家口将承办雪上项目，而北京将承办冰上项目。今年晚些时候，连接两个城市的高铁将动工。

哈萨克斯坦的阿拉木图已经宣布申办2022年冬奥会。慕尼黑将于周日进行公投，决定是否申办。波兰、乌克兰、西班牙和挪威料也将申办2022年冬奥会。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜

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