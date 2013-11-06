北京和张家口联合申办2022年冬奥会

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透北京11月5日 - 新华社周二援引中国奥委会消息称，北京和张家口将联合申办2022年冬季奥运会。
报道指出，张家口将承办雪上项目，而北京将承办冰上项目。今年晚些时候，连接两个城市的高铁将动工。
哈萨克斯坦的阿拉木图已经宣布申办2022年冬奥会。慕尼黑将于周日进行公投，决定是否申办。波兰、乌克兰、西班牙和挪威料也将申办2022年冬奥会。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜
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