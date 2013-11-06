北京和张家口将联合申办2022年冬奥会

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月5日 - 新华社周二援引中国奥委会消息称，北京和张家口将联合申办2022年冬季奥运会。
报道指出，张家口将承办雪上项目，而北京将承办冰上项目。今年晚些时候，连接两个城市的高铁将动工。
哈萨克斯坦的阿拉木图已经宣布申办2022年冬奥会。慕尼黑将于周日进行公投，决定是否申办。波兰、乌克兰、西班牙和挪威料也将申办2022年冬奥会。(完)
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。