工信部为苹果公司iPhone6手机产品发放进网许可

人民币续盘整微收贬 市场等待欧洲央行利率决议
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四续盘整微收贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让日内美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势；午后市场出现中资大行的大量结汇盘，人民币缩减跌幅。
路透北京9月30日 - 中国工业和信息化部电信管理局称，近期美国苹果公司(AAPL.O)为iPhone6手机产品提交了进网申请，经电信设备进网检测机构测试和工信部审查，相关产品满足进网管理要求。工信部为苹果公司申请进网的手机产品核发了进网许可证。
周二刊登在工信部网站上的新闻稿称，工信部高度重视智能手机用户个人信息保护工作，将不断强化手机产品安全管理，进一步加强智能手机产品的进网安全审查和获证产品的监督检查，如发现相关企业存在违反个人信息保护规定的行为，将依据有关法律法规予以查处。
工信部表示，审查期间，针对有媒体报导苹果iOS系统的三个后台服务程序存在泄漏个人隐私风险，有被恶意利用的可能性。工信部对此高度重视，委托国内信息安全权威检测机构对iOS系统进行了严格的安全性检测，检测表明三个后台服务程序存在被利用的可能性。
可能方式包括：一是第三方可通过互联网控制用户授信的计算机（用户同意信任并与手机连接的计算机），利用三个后台服务程序获取与之相连接的手机等设备上的用户数据。二是设备维修时维修人员可通过三个后台服务程序接触用户数据，存在个人隐私泄露的风险。
工信部就此事专门约谈了苹果公司，提出了相关安全管理要求。苹果公司向工信部提交了正式材料，表示这三个后台服务程序为诊断工具，“不允许苹果公司在没有用户同意的前提下介入任何信息，”
同时，“已经在iOS8中采取了措施，允许用户清除已授信电脑的名单列表，从而使恶意使用诊断工具变得更加困难，”“进一步提升用户的安全性和隐私保护，”承诺“从未与任何国家的任何政府机构就任何产品或服务建立过所谓的‘后门’”，并且“永远不会”。
工信部指出，各相关生产企业应切实保护用户知情权，持续提升产品的安全水平，快速响应和处置产品的安全事件，履行保障用户权益的责任。并提醒广大消费者在使用智能手机时提高防范意识，注意保护个人隐私。（完）
(发稿 谢衡; 审校 张喜良)
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