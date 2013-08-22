金色iPhone 中国消费者会买账吗？

2013年3月28日在北京一家苹果专卖店拍到的图片。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透8月22日 - 如果苹果公司希望下一代iPhone通过一个更绚丽的外壳来取悦中国消费者，这或许有点意外。有人称之为香槟色，有人称为金色。

尽管黄金作为一种避险产品和身份象征深受欢迎，但北京苹果连锁店的消费者并非都认为金色与尖端科技产品能完美匹配。

中国有望在今年超越印度，成为全球最大的黄金消费国。

49岁的国企员工倪苏扬(音)表示，相比玻璃表面和银色金属涂饰，金色颜色外壳对她没什么吸引力。

她说：“金色看起来很高端，但有点俗气。”

黄金和移动手机之间并不陌生。英国奢侈品公司Gold &Co就曾打造镀金版iPhone、iPad和黑莓手机。这些产品在印度和中国均有出售。

在深圳，很多当地的小品牌推出镶金的功能手机和智能手机。非富裕人群可采用镶珠宝状或金色外壳装饰他们的手机。

苹果在新一代iPhone中增加金色版(香槟色版)的决定得到了台湾一供应链消息人士证实。

路透无法联系到苹果公司就此置评。

福莱国际传播咨询公司(Fleishman Hillard)合伙人邹众表示，从商业角度而言，这说得通。新颜色将增加“新颖和多样性，这是赢得中国消费者的两个关键因素。”

香槟色传达出一种表达低调奢华的意境。

但是在苹果西单专卖店接受采访的人士对此并不很肯定，即使是连哪种性别会更青睐这种颜色都各执一词。

22岁的孟香(音)说：“我觉得金色应该让男孩子用。”她说自己喜欢粉色和白色手机。“我考虑给我男朋友买一部金色iPhone。”

48岁的银行经理崔宝成(音)则持不同意见。“相比金色，我更喜欢黑色。男人一般都喜欢黑色，香槟色可能很难看。”

确实，苹果尝试扩大其魅力，或许最终会破坏iPhone的最迷人之处。

中国的年轻人认为黄金过时俗气，所以在结婚和选择礼物时往往会选择铂金。

28岁的房地产中介许方(音)说：“推出更多颜色的iPhone意味着苹果正在适应消费者的口味，特别是中国人喜欢的金色。但我觉得这或许会有损苹果品牌的价值和独特性。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：

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