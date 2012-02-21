中国电信3月9日起将在中国销售iPhone 4S

(新增分析师评论和股价表现)

路透香港2月21日电---以市场份额计中国第三大电讯营运商--中国电信(0728.HK)即将在中国销售苹果公司(AAPL.O)的iPhone 4S,以吸引高端用户群,但对其业绩的提升料待至明年.

中国电信周二称,销售将於3月9日起,客户在3月2日起可以在线预订.受此消息影响,中国电信早盘初段一度升逾2%,香港时间9:50,幅幅收窄至0.45%,报4.44港元.

"高额的手机补贴对它今年的盈利表现会有比较大的压力,我们预计要从明年(2013)起,才会对它的业绩有比较明显的提升."元大证券驻香港分析师Kelvin Ho对路透表示.

元大证券昨日发布的一份报告中,对中国电信的评级是"买入",目标股价5.30港元.

中国电信的新闻稿援引中国电信集团公司副总经理杨小伟称,"我们非常高兴为广大客户提供出色的新款iPhone 4S.我们相信使用中国电信优质3G网络的iPhone 4S将为我们的客户带来巨大的惊喜."

中国电信在另一份发布在港交所的公告中称,随着iPhone 4S的推出,中国电信将适当加大营销投入,以促进移动业务发展.

"预计将对本公司短期利润带来压力,但对於本公司的长期持续增长和价值创造将发挥重要的促进作用."公告称.

中国电信将成为除中国联通(0762.HK)(CHU.N)外,苹果在中国的第二家合作运营商.

欲浏览公司官网公告,请点选: (here)

欲浏览公司发布于港交所的公告,请点选: (here)

--记者 黄运涛; 审校 林高丽/曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。