中国电信3月9日起将在中国销售iPhone 4S

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
(新增分析师评论和股价表现)
路透香港2月21日电---以市场份额计中国第三大电讯营运商--中国电信(0728.HK)即将在中国销售苹果公司(AAPL.O)的iPhone 4S,以吸引高端用户群,但对其业绩的提升料待至明年.
中国电信周二称,销售将於3月9日起,客户在3月2日起可以在线预订.受此消息影响,中国电信早盘初段一度升逾2%,香港时间9:50,幅幅收窄至0.45%,报4.44港元.
"高额的手机补贴对它今年的盈利表现会有比较大的压力,我们预计要从明年(2013)起,才会对它的业绩有比较明显的提升."元大证券驻香港分析师Kelvin Ho对路透表示.
元大证券昨日发布的一份报告中,对中国电信的评级是"买入",目标股价5.30港元.
中国电信的新闻稿援引中国电信集团公司副总经理杨小伟称,"我们非常高兴为广大客户提供出色的新款iPhone 4S.我们相信使用中国电信优质3G网络的iPhone 4S将为我们的客户带来巨大的惊喜."
中国电信在另一份发布在港交所的公告中称,随着iPhone 4S的推出,中国电信将适当加大营销投入,以促进移动业务发展.
"预计将对本公司短期利润带来压力,但对於本公司的长期持续增长和价值创造将发挥重要的促进作用."公告称.
中国电信将成为除中国联通(0762.HK)(CHU.N)外,苹果在中国的第二家合作运营商.
欲浏览公司官网公告,请点选: (here)
欲浏览公司发布于港交所的公告,请点选: (here)
--记者 黄运涛; 审校 林高丽/曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。