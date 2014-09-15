iPhone 6在中国大陆推迟发售 “黄牛”喜上眉梢

中粮资本启动混改 拟增资60亿引入非国资或社会资本
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。
路透香港9月12日（记者 Yimou Lee） - 苹果(AAPL.O) iPhone 6在中国大陆推迟发售，周五(9月12日)香港迎来预约购机狂潮。
苹果香港网站的iPhone 6和iPhone 6 Plus预售订单在两小时内被抢购一空，其中很多将流入内地，最终售价可能高达香港售价的四倍之多。
香港居民上网抢购iPhone，期望以较高利润转手给黄牛。
苹果并未公布预售订单的数量。
“我担心能否收到足够的iPhone转手销售。订单是去年的两倍。”旺角先达广场I Generation销售员Gary Yiu表示。
他所在的店铺以1万港元（1,290美元）的价格收购iPhone 6，接近官方售价5,588港元的两倍。他表示，从香港和大陆获得了超过100个订单，是去年苹果推出iPhone 5S时的两倍。
在深圳，最便宜的iPhone 6机型的报价高达2万元（3,260美元）。上海一家手机店的销售人员称，公司已经派员工前往香港、日本甚至美国收货，带回中国大陆销售。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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