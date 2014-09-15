iPhone 6在中国大陆推迟发售 “黄牛”喜上眉梢

2014年9月12日拍到的香港一家电子卖场陈列的高价收购iPhone 6和iPhone 6 Plus的海报。 REUTERS/Tyrone Siu

路透香港9月12日（记者 Yimou Lee） - 苹果(AAPL.O) iPhone 6在中国大陆推迟发售，周五(9月12日)香港迎来预约购机狂潮。

苹果香港网站的iPhone 6和iPhone 6 Plus预售订单在两小时内被抢购一空，其中很多将流入内地，最终售价可能高达香港售价的四倍之多。

香港居民上网抢购iPhone，期望以较高利润转手给黄牛。

苹果并未公布预售订单的数量。

“我担心能否收到足够的iPhone转手销售。订单是去年的两倍。”旺角先达广场I Generation销售员Gary Yiu表示。

他所在的店铺以1万港元（1,290美元）的价格收购iPhone 6，接近官方售价5,588港元的两倍。他表示，从香港和大陆获得了超过100个订单，是去年苹果推出iPhone 5S时的两倍。

在深圳，最便宜的iPhone 6机型的报价高达2万元（3,260美元）。上海一家手机店的销售人员称，公司已经派员工前往香港、日本甚至美国收货，带回中国大陆销售。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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