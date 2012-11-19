家庭主妇走私iPhone受审 蓝优数码关店

路透上海11月16日电---中国官方媒体周五报导称，国内最大数码产品网店蓝优数码的供货人周三出庭受审，因涉嫌走私入境苹果iPhone和iPad偷逃税款。

新京报报导，此案幕後涉及的5个走私团伙共26人出庭受审，他们在过去两年里，从香港走私入境iPhone等手机多达16.2万余台，案值超过5亿元人民币。

据南方都市报，半数嫌疑人为频繁赴香港旅行的家庭主妇，她们向大陆带回一部手机可获得20-30元人民币的带工费。

上海日报称，25名被告被指控走私iPad和iPhone。

新京报称，蓝优数码今年4月被关闭，此前香港廉政公署启动了对走私iPhone 4S的调查。蓝优数码曾是淘宝数码类产品销量第一的网店。

尚不清楚26名被告人是否都是蓝优数码的供货人。

无法联系到蓝优数码进行置评。

深圳法院方面则不愿置评。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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