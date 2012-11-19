家庭主妇走私iPhone受审 蓝优数码关店

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海11月16日电---中国官方媒体周五报导称，国内最大数码产品网店蓝优数码的供货人周三出庭受审，因涉嫌走私入境苹果iPhone和iPad偷逃税款。
新京报报导，此案幕後涉及的5个走私团伙共26人出庭受审，他们在过去两年里，从香港走私入境iPhone等手机多达16.2万余台，案值超过5亿元人民币。
据南方都市报，半数嫌疑人为频繁赴香港旅行的家庭主妇，她们向大陆带回一部手机可获得20-30元人民币的带工费。
上海日报称，25名被告被指控走私iPad和iPhone。
新京报称，蓝优数码今年4月被关闭，此前香港廉政公署启动了对走私iPhone 4S的调查。蓝优数码曾是淘宝数码类产品销量第一的网店。
尚不清楚26名被告人是否都是蓝优数码的供货人。
无法联系到蓝优数码进行置评。
深圳法院方面则不愿置评。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周五连两日收跌。分析师指出，美联储升息预期打压国际大宗商品价格，国内周期股普遍走弱；而深市创业板龙头股乐视网破位下跌，亦打击市场人气。大盘跳空低开后，一直低位徘徊，成交萎缩。
路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。