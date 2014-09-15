中国证监会核准11家企业新股首发申请 为IPO重启后第四批

中粮资本启动混改 拟增资60亿引入非国资或社会资本
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。
路透北京9月15日 - 中国证监会周一称当天核准11家企业的新股首发申请，其中上交所5家，深交所中小板1家、创业板5家。这是A股首次公开发行（IPO）再度重启后的第四批新股批文。
证监会官方微博称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股说明书。
路透统计数据显示，新一轮新股申购资金规模达8,465亿元人民币，新股冻结资金规模创下6月18日新股重启以来新股冻结资金规模的新高。(完)
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。
路透上海4月21日 - 因资金困局而受高度关注的中国乐视网周五公告，旗下主营大屏业务的乐视致新去年净利润亏损6亿多元人民币，这直接导致了乐视网净利润的下滑，而根据目前乐视致新的增速，预计今年乐视大屏将成功实现扭亏为盈利，体现在业绩上，料将为乐视网净利润增加数亿元。
路透上海4月21日 - 中国股市沪综指周四收涨0.04%。沪深证交所融资融券余额当日减少29.9亿元人民币，连续第三日下降；两市两融余额为9,312.2亿元。