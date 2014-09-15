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中国财经 | 2014年 9月 15日 星期一 18:24 BJT

中国证监会核准11家企业新股首发申请 为IPO重启后第四批

路透北京9月15日 - 中国证监会周一称当天核准11家企业的新股首发申请，其中上交所5家，深交所中小板1家、创业板5家。这是A股首次公开发行（IPO）再度重启后的第四批新股批文。

证监会官方微博称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股说明书。

路透统计数据显示，新一轮新股申购资金规模达8,465亿元人民币，新股冻结资金规模创下6月18日新股重启以来新股冻结资金规模的新高。(完)

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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