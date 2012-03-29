首季中国A股IPO融资额同比锐减71%--汤森路透

路透北京3月29日电---根据汤森路透数据显示,截至3月27日,中国企业A股股权融资金额达90.4亿美元,比去年第一季锐减62%.其中,国内首次公开发行(IPO)融资额41亿美元,较去年下挫71.2%,且无迹象显示投资环境已逐渐改善.

报告期内,中国企业在全球所筹资的股权资本发行金额达106亿美元,同比下滑64.1%.香港无疑还是中企海外上市首选交易所,目前中国公司在香港上市的H股发行总金额为4.7亿美元,占海外发行金额的74%.

从行业角度分析,报告指出,"今年工业类企业是推动中企股权发行的主要产业,所筹资的发行金额达36亿美元,占市场份额34%.去年主导的能源电力产业发行则下降78%,发行金额17亿美元,市场份额排第二,占16%."

汤森路透数据并显示,第一季,中信(CITIC)升至中国企业(包含A股市场)全球资本发行承销商排名的榜首,所承销金额11亿美元,惟较去年下降19%.

瑞银证券(UBS)在承销排名中仍保持国内合资 商最高排名,以承销四宗项目,发行金额6.7亿美元水平跻身第五.不过其发行金额同比亦下挫53.2%.

汤森路透(TRI.TO)(TRI.N)是全球最大的智能信息提供商,其交易数据涵盖超过两百万项的全球交易,以及可追溯到20世纪70年代的包括并购和资本市场的最完整的历史数据.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴

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