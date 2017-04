中国42个网下配售对象因存违规行为被证券业协会列入黑名单

路透北京8月26日 - 在中国IPO(首次公开发行)重启后第三批新股即将申购之际,中国证券业协会公布首批IPO网下配售对象黑名单,42个股票配售对象因存在违规行为被列入黑名单,期限为六个月至12个月不等,意味着期间主承销商将不得接受其参与询价和申购。

证券业协会网站公告显示,在联明股份(603006.SS)、依顿电子(603328.SS)、今世缘(603369.SS)、莎普爱思(603168.SS)、雪浪环境(300385.SZ)、飞天诚信(300386.SZ)、富邦股份(300387.SZ)、龙大肉食(002726.SZ)、一心堂(002727.SZ)等九个IPO项目中,上述配售对象存在网上网下同时申购,以及提供有效报价但未参与申购的违规行为。

被列入黑名单的配售对象涵盖公司与个人自有资金投资账户、资产管理计划、证券投资基金和保险公司理财产品。其中华电集团资本控股和齐鲁证券自有资金账户均因提供有效报价但未参与申购被列入黑名单六个月,泰达宏利一股票型基金因网上网下同时申购被列入黑名单六个月。

中国证监会上周下发6月新股重启后第三批IPO批文后,获批文的11家企业迅速启动新股发行程序,其中有八家企业将其网上申购日定于本周四(28日),两家公司在周五(29日),一家公司在9月1日。

路透此前统计数据显示,7月23日起的第二轮新股申购资金规模峰值达6,547亿元人民币,超过了6月18日新股重启时5,617.4亿元的首轮新股冻结资金规模峰值。(完)

(发稿 张晓翀;审校 张喜良)

