19家拟IPO公司预披露 券商扎堆

路透上海4月23日 -中国证监会网站周二晚间发布第三批19家公司的首次公开发行（IPO）预披露材料，其中包括国泰君安证券、东方证券和东兴证券三家券商。

在第三批的19家公司中，选择沪市主板的有11家，深市中小板四家，创业板四家。其中星光农机、浙江德宏汽车电子电器、宁波高发汽车控制系统、哈尔滨威帝电子等四家公司上市地临时由深改沪。至此，发布预披露的公司已达65家，其中沪市34家，深市中小板14家，创业板17家。

券商股无疑是第三批预披露公司中的亮点，国内大型券商国泰君安预披露材料显示，该公司拟发行不超过15.25亿股，占发行后总股本的20%，募集资金用于补充公司资本金。

国泰君安还指出，为解决公司与实际控制人上海国际集团控股子公司上海证券的同业竞争问题，国泰君安股东大会授权以不超过2月底上海证券净资产1.65倍的估值基准，来受让上海证券51%股权，3月28日国泰君安已与国际集团签署股权转让框架协议。

东方证券预披露材料显示，公司拟发行不超过10亿A股，而东兴证券拟发行不超过5亿A股，两家公司募集资金均用于补充公司资本金和营运资金，以扩大业务规模。

三家券商还有一个共同点是，均不安排老股转让。在完成新股发行后，这三家券商均拟在上海证交所上市。

在这三家券商的股东中，有不少上市公司名字，例如深圳能源(000027.SZ)、大众交通(600611.SS)、华茂股份(000850.SZ)、锦江投资(600650.SS)等逾10家上市公司出现在国泰君安股东名单中。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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