证监会核准11家企业首发申请 为IPO重启后第三批

中国3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%
路透北京4月25日 - 中国央行周二公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。
路透北京8月19日 - 中国证监会周二晚间宣布，已核准11家企业的新股首发申请，其中上交所五家，深交所中小板一家、创业板五家。这也是A股首次公开发行（IPO）再度重启后的第三批新股批文。
证监会官方微博新闻稿显示，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股说明书。
路透统计数据显示，新一轮新股申购资金规模达6,547亿元人民币，新股冻结资金规模超过6月18日新股重启时5,617.4亿元的首轮新股冻结资金规模，基本符合市场预期。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透4月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间17:11时，1港元=0.88471人民币)
路透北京4月25日 - 中国国家发改委周二表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。