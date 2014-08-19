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中国财经 | 2014年 8月 19日 星期二 18:55 BJT

证监会核准11家企业首发申请 为IPO重启后第三批

路透北京8月19日 - 中国证监会周二晚间宣布，已核准11家企业的新股首发申请，其中上交所五家，深交所中小板一家、创业板五家。这也是A股首次公开发行（IPO）再度重启后的第三批新股批文。

证监会官方微博新闻稿显示，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股说明书。

路透统计数据显示，新一轮新股申购资金规模达6,547亿元人民币，新股冻结资金规模超过6月18日新股重启时5,617.4亿元的首轮新股冻结资金规模，基本符合市场预期。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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