IPO常规化或延后至第三季--报载

路透上海5月13日 - 据中国证券报周一报导，由于宏观经济形势不佳、新股发行体制改革亟待进一步深化等因素影响，国内A股首次公开发行（IPO）重启时点将晚于此前普遍预期的5、6月间，新股发行不排除三季度方能常规化的可能。

自去年10月底以来，国内A股IPO市场出现断流。今年初，中国证监会发起针对拟上市公司的财务专项大检查，要求中介机构自查拟上市公司财务信息，随后证监会将对部分公司进行抽查。证监会相关人士此前曾表示，在财务大检查结束前，不会重启A股IPO。

多位参与IPO财务核查的投行人士及拟上市公司人士表示，IPO核查目前已进入第二批企业现场检查阶段。上周检查组已经入驻上市公司，除自查报告外，检查组还要求企业提供银行流水单、订单原件等，并将前往上市公司供应商及客户处现场调查。

“这次检查比此前通知的节奏要慢一些。”消息人士透露，此前投行曾预计检查组将于上周二左右入驻公司，但最终到了下半周才启动现场检查。目前来看，第二轮检查将到本月下旬结束。

近日曾有媒体报道，部分拟上市公司递交上市申请，一些排队公司已经封卷，IPO重启在即。对此，市场人士分析认为，监管部门曾明确表示，理论上在IPO自查阶段结束后就可以启动IPO相应程序，“但递交申请和封卷并不意味着启动，这中间仍有很多程序要走”。

报导称，近期发布的宏观经济数据不甚理想，亦让监管层担忧IPO重启时机是否成熟。一季度GDP增速虽然高于全年增长目标，但低于市场预期，刚公布的4月经济数据也显示经济增长动能放缓，有关部门或继续观察未来数月的经济数据再做判断。

报导还指出，市场普遍认为新股发行改革急迫性远高于IPO重启，在新股发行系统性方案出台前，IPO大规模重启的可能性不大。同时，监管层着力打击新股发行市场的恶意造假行为。这些情况均会影响IPO重启的最终时间点。

上周五市场已有A股IPO重启临近的传言，对估值偏高的中小盘股形成冲击，不少近期走势相当强劲的中小盘股出现回调。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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