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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 2日 星期四 10:26 BJT

中国500多家企业申请IPO

中国证监会网站周三稍晚公开披露拟首次公开发行(IPO)A股的在审企业信息，截止1月底共有515家企业向证监会上报IPO申请，有14家城商行和农商行扎堆出现。本次公布的信息显示，目前有295家企业申请在上证所和深圳中小板IPO，220家企业申请在深圳创业板上市。路透

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