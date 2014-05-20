肖钢称6月到年底计划发行上市新股100家左右

路透北京5月19日 - 新华社周一援引中国证监会主席肖钢报导，证监会为稳定市场预期，从６月到年底，计划发行上市新股100家左右，并按月大体均衡发行上市。

肖钢表示，“要抓紧研究注册制改革方案，逐步探索符合中国实际的股票发行条件、上市标准和审核方式，统筹好注册制改革的力度和市场的可承受度。同时，依法严格监管发行上市活动，坚决打击粉饰业绩、恶意造假、虚假披露等违法违规行为。”

在并购重组方面，肖钢说，“要发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用，强化资本市场的产权定价和交易功能，拓宽并购融资渠道，丰富并购支付方式。”

关于退市制度，他表示，要抓紧启动新一轮退市制度改革，推出市场化多元化常态化的退市制度，对符合退市条件的公司严格退市，对欺诈发行的上市公司实行强制退市，支持上市公司根据自身需要实施主动退市。

肖钢还指出，要强化证券交易所市场的主导地位，壮大主板、中小企业板市场，创新交易机制，增加交易品种，研究在上海证券交易所市场推出股票ETF期权交易试点。同时，开通全国中小企业股份转让系统证券交易及登记结算系统，丰富做市商、协议转让等交易方式，建立小额、便捷、灵活、多元的投融资机制。

另外，在资本市场对外开放方面，肖钢表示，推动进一步提高合格境外机构投资者制度(QFII)总体投资额度和单个QFII额度上限，加快审批进度。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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