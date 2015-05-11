新一批20家新股尽数启动发行程序 下周二和周三为申购高峰

路透上海5月11日 - 中国证监会上周五晚间下发新一批20家新股发行批文，这批新股周一全部刊登招股意向书，启动新股发行程序，网上申购日基本集中在下周二和周三。

本批新股中，沪市有11家，例如上海吉祥航空、安徽迎驾贡酒等。深圳中小板和创业板分别为3家和6家。本次新股公司均为中小规模，没有一家公司发行新股规模超过1亿股，吉祥航空将发行不超过6,800万股新股。

据统计，本次沪深有12家公司网上申购及网下缴款集中在下周二（19日），还有七家公司网上申购和网下缴款日在下周三（20日），还有一家在下周四。

因申购新股盈利颇丰，大量资金参与网上网下申购，最新申购冻结资金规模约3万亿元人民币。（完）

(发稿 林琦; 审校 毕晓雯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。