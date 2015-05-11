新一批20家新股尽数启动发行程序 下周二和周三为申购高峰

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海5月11日 - 中国证监会上周五晚间下发新一批20家新股发行批文，这批新股周一全部刊登招股意向书，启动新股发行程序，网上申购日基本集中在下周二和周三。
本批新股中，沪市有11家，例如上海吉祥航空、安徽迎驾贡酒等。深圳中小板和创业板分别为3家和6家。本次新股公司均为中小规模，没有一家公司发行新股规模超过1亿股，吉祥航空将发行不超过6,800万股新股。
据统计，本次沪深有12家公司网上申购及网下缴款集中在下周二（19日），还有七家公司网上申购和网下缴款日在下周三（20日），还有一家在下周四。
因申购新股盈利颇丰，大量资金参与网上网下申购，最新申购冻结资金规模约3万亿元人民币。（完）
(发稿 林琦; 审校 毕晓雯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。