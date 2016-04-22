中国证监会核准七家企业首发申请 筹资总额预计不超46.2亿元

国海证券称大股东广西投资集团拟增持公司至多2%股份
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透北京4月22日 - 中国证监会官方微信宣布，证监会周五核准了七家企业的首发申请，筹资总额预计不超过46.2亿元人民币。
其中，上交所三家，包括威龙葡萄酒股份有限公司、湖南百利工程科技股份有限公司、南通四方冷链装备股份有限公司，深交所中小板三家，包括四川帝王洁具股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、苏州市世嘉科技股份有限公司，创业板一家，为杭州中亚机械股份有限公司。
证监会并指出，本次苏州市世嘉科技股份有限公司将直接定价发行。上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。