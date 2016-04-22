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中国财经 | 2016年 4月 23日 星期六 07:48 BJT

中国证监会核准七家企业首发申请 筹资总额预计不超46.2亿元

路透北京4月22日 - 中国证监会官方微信宣布，证监会周五核准了七家企业的首发申请，筹资总额预计不超过46.2亿元人民币。

其中，上交所三家，包括威龙葡萄酒股份有限公司、湖南百利工程科技股份有限公司、南通四方冷链装备股份有限公司，深交所中小板三家，包括四川帝王洁具股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、苏州市世嘉科技股份有限公司，创业板一家，为杭州中亚机械股份有限公司。

证监会并指出，本次苏州市世嘉科技股份有限公司将直接定价发行。上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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