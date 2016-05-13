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中国财经 | 2016年 5月 13日 星期五 18:58 BJT

中国证监会核准九家企业首发申请 筹资总额预计不超50亿元

路透北京5月13日 - 中国证监会官方微信宣布，证监会周五核准了9家企业的首发申请，筹资总额预计不超过50亿元人民币，其中包括中国核工业建设股份有限公司。

其中，上交所4家，包括中国核工业建设股份有限公司、三棵树涂料股份有限公司、上海沪工焊接集团股份有限公司、重庆小康工业集团股份有限公司；深交所中小板2家，包括西安环球印务股份有限公司、新疆天顺供应链股份有限公司；创业板3家，包括北京恒泰实达科技股份有限公司、湖北久之洋红外系统股份有限公司、湖南三德科技股份有限公司。

证监会并指出，本次将有新疆天顺供应链股份有限公司、北京恒泰实达科技股份有限公司等2家公司直接定价发行。上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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