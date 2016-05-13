中国证监会核准九家企业首发申请 筹资总额预计不超50亿元

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月13日 - 中国证监会官方微信宣布，证监会周五核准了9家企业的首发申请，筹资总额预计不超过50亿元人民币，其中包括中国核工业建设股份有限公司。
其中，上交所4家，包括中国核工业建设股份有限公司、三棵树涂料股份有限公司、上海沪工焊接集团股份有限公司、重庆小康工业集团股份有限公司；深交所中小板2家，包括西安环球印务股份有限公司、新疆天顺供应链股份有限公司；创业板3家，包括北京恒泰实达科技股份有限公司、湖北久之洋红外系统股份有限公司、湖南三德科技股份有限公司。
证监会并指出，本次将有新疆天顺供应链股份有限公司、北京恒泰实达科技股份有限公司等2家公司直接定价发行。上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。