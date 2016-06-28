下半年A股IPO发行节奏平稳 因大盘股加盟香港升温--安永

路透上海6月28日 - 中国香港首次公开发行（IPO）市场上半年领跑全球，国际知名会计和咨询机构--安永周二表示，由于大量公司准备在A股和香港上市，预计下半年大中国地区IPO市场展望正面，A股发行节奏将保持平稳，而香港因大盘新股加盟，当地IPO市场将明显升温。

据安永统计，截止6月18日，香港IPO市场上半年有32家新股，集资额达56亿美元并名列全球首位；纳斯达克OMX市场和纽约证交所分列募资额第二和第三位，沪深证交所分别以25亿美元和24亿美元募资名列全球第七和第八。相对于去年同期，大中国地区无论是IPO家数还是募资额，都有大幅下降。

“由于对于美元利率走向的不确定性以及对于中国经济增速放缓的担忧，今年以来香港IPO市场一直相对平静。”安永大中华区财务会计咨询服务主管刘国华说。

不过他表示，从目前已递交香港IPO申请的企业来看，下半年香港新股市场将会相当活跃。预计全年香港约有100家新股上市，集资额约2,000亿港元。除了传统的银行、券商、保险类企业外，制药、零售消费品类新股也会增多。此外，下半年将有一家巨无霸的中国金融类企业将登陆港股市场，并有可能成为首只双币双股IPO。

据路透此前报导，中国邮储银行正推进其香港IPO计划，有望募资高至150亿美元，这有可能是今年全球最大IPO。

对于中国大陆，安永大中华区A股业务主管合伙人汪阳认为，中国政府为了保持资本市场的稳定，开始逐渐控制和决定公司上市的节奏，IPO的速度将继续被证监会所决定，预计下半年A股IPO发行节奏仍会得到一定控制。

安永审计部合伙人汤哲辉亦表示，现在已经有超过800家公司准备在A股上市，而有意开启IPO流程的潜力公司也同样不在少数。短期内证监会将对市场状况进行密切关注，并会相应地对新上市的公司数量进行调节。

目前，证监会对A股IPO采取“控节奏、控价格”态度，暂定每天只能发行一家新股。上半年，沪深两市共有63家新股发行，去年同期为187家。（完）