中国证券：证监会主席肖钢称６月到年底计划发行上市新股100家左右-新华

《全球重要经济事件一览表》--5月1日-5月8日
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
路透北京5月19日 - 新华社周一援引中国证监会主席肖钢报道，证监会为稳定市场预期，从６月到年底，计划发行上市新股100家左右，并按月大体均衡发行上市。
肖钢表示，“要抓紧研究注册制改革方案，逐步探索符合中国实际的股票发行条件、上市标准和审核方式，统筹好注册制改革的力度和市场的可承受度。同时，依法严格监管发行上市活动，坚决打击粉饰业绩、恶意造假、虚假披露等违法违规行为。”
在并购重组方面，肖钢说，“要发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用，强化资本市场的产权定价和交易功能，拓宽并购融资渠道，丰富并购支付方式。”
关于退市制度，他表示，要抓紧启动新一轮退市制度改革，推出市场化多元化常态化的退市制度，对符合退市条件的公司严格退市，对欺诈发行的上市公司实行强制退市，支持上市公司根据自身需要实施主动退市。
肖钢还指出，要强化证券交易所市场的主导地位，壮大主板、中小企业板市场，创新交易机制，增加交易品种，研究在上海证券交易所市场推出股票ETF期权交易试点。同时，开通全国中小企业股份转让系统证券交易及登记结算系统，丰富做市商、协议转让等交易方式，建立小额、便捷、灵活、多元的投融资机制。
另外，在资本市场对外开放方面，肖钢表示，推动进一步提高合格境外机构投资者制度(QFII)总体投资额度和单个QFII额度上限，加快审批进度。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
瑞典耶夫勒--瑞典央行副总裁扬松(Per Jansson)访问耶夫勒和Sandviken，并将在一次早餐会上讨论当前的货币政策。
* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
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