修正：中国IPO闸门紧闭 中资投行准备迎接艰难时局

2010年9月9日在上海陆家嘴金融区拍到的资料图片。 REUTERS/Aly Song

(更正:调整内文第七段和最后一段引语的措辞,并修改第二个图表链接的名称)

路透香港/北京1月24日 - 中国的投资银行正在实施金融危机以来力度最大的裁员和奖金削减措施,为利润进一步下滑做好准备.去年9月以来中国首次公开发行(IPO)案稀少,投行利润遭到打击.

这种局面暴露出国信证券和中信证券等投行对中国IPO业务的高度依赖.在过去10年中国的上市热潮期间,这些投行在除日本外的亚太地区是手续费收入方面的佼佼者.

而在监管机构冻结新上市案的审批后,这些投行可能会至少七个月都接不到新的国内上市交易,这促使部分投行重新调配员工布局,把重心放到了债券交易,以及赢取沪深上市企业赴港上市的交易.

这种背景下,一些全球性竞争对手,像高盛(GS.N)、摩根士丹利(MS.N)和瑞银(UBS)UBSN.VX则似将赢得市场份额,因为他们在本地区布局更大,提供的产品也更多.

数位消息人士向路透证实,中国证监会近日将启动IPO在审企业2012年度财务报告专项检查,旨在提高发行人信息真实度.

根据汤森路透数据,中国自去年9月21日以来没有任何新股上市,位于深圳的国信证券去年在亚洲除日本外地区管理IPO业务中拔得头筹,但自去年8月便没有新股业务.

"形势将非常艰难而痛苦,"一家中资公司的匿名人士表示."投行太多了,很多都在赔钱."

根据多位投行及研究公司消息人士,该行业的裁员和奖金缩水严重程度为2009年以来之最.由于事涉敏感,他们均要求匿名.

该行业节约成本之举与获利下滑不无关系.中国证券业协会数据显示,由于承销和保荐费用收入骤降,中国证券公司连续三年获利下滑.2012年证券公司上述费用收入为175.5亿元人民币(28亿美元),为2009年获得151.6亿元收入以来最低的一年,整个行业获利仅为328亿元人民币(53亿美元),远低于仅高盛一家公司去年74.8亿美元的获利.

中国证券公司对于新股上市有很大依赖.比如,根据汤森路透/Freeman咨询,去年国信股权资本市场(ECM)费用收入有84%来自IPO管理费,而瑞银该收入比例不到10%.

欲浏览中国IPO发行活动图表,请点选:

(link.reuters.com/kaw35t)

欲浏览中资投行IPO和股权资本市场费用市场份额图表,请点选:

(link.reuters.com/waw35t)

**裁员冻薪**

多位消息人士向路透表示,国信证券、招商证券(600999.SS)、安信证券、中德证券以及中投证券等多家公司均取消了投行人员的年度奖金,且薪资冻涨,甚或计划裁员5%.

中国国际金融有限公司(CICC)正裁员5%,这是该公司裁汰表现欠佳员工的例行政策,但该公司也停止招兵买马.消息人士也提到,中信证券(600030.SS)(6030.HK)准备缩减5-10%的人力.

"这波裁员对资深人员影响最大,"一名在中信证券的人士表示."他们朝不保夕,因公司不会再为那些无所作为的人保留职位."

中金国际不愿置评.国信证券一发言人称,市场揣测毫无根据.

招商证券及中信证券的投资关系部人士表示,他们正在就营收下滑做出适当反应.招商证券指出,公司一直有淘汰表现欠佳人员的制度,但该公司并未计划缩减人员.中信证券指出,目前并未规划大规模裁员,不过已经降低薪水.

目前尚无法取得其他证券公司的评论.

中国股票发行市场自2004年起飞,当年深圳证交所启动中小企业板及创业板.根据汤森路透数据,自那时起共有1,215家企业上市.

相较之下,美国在同一时期有1,435家企业上市,英国则有1,142家,日本则为850家.

这波热潮让中国投行板块拿下了除日本外亚洲股权资本市场手续费收入的30%,而在2004年占比仅3.4%.在IPO承销方面,中国投行在2012年拿下了所有IPO费用的46%,远高于2004年的4%.

为了抵御近期IPO业务不振的效应,股权资本市场人士开始转战债券交易.而在中国国营集装箱制造商中集集团(000039.SZ)11月成功挂牌后,他们也寻求赢得在上海及深圳上市B股转至香港挂牌的交易.

"竞争非常激烈,许多投行将资源投入此业务,"一名帮忙中集集团转挂牌的人士表示.(完)

(编译 隋芬/石冠兰/张明钧; 审校 艾茂林)

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。