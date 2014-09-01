中国本轮新股申购冻结资金规模料达7500亿

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透上海9月1日 - 根据路透计算，上周四申购的六只新股共冻结资金6,619.4亿元人民币，若再加上上周五的两只新股申购冻结资金，估计本轮新股冻结资金规模在7,500亿元上下，较上月新股申购冻结资金峰值再度增加约1,000亿元。
此前部分分析师预估本轮新股冻结资金规模在8,000-10,000亿元。不过考虑到节能风电等三只沪市新股因发行市盈率高于行业平均值而推后三周发行，所以本轮冻结资金规模基本符合预期。
据路透资料，6月和7月新股发行冻结资金的峰值分别为5,617.4亿元和6,547.2亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。