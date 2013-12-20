中国新股发行引入市值申购创新 市场今非昔比管理层冀望恐落空

作者 张晓翀

路透北京12月20日 -中国股市IPO在暂停逾一年之后即将迎来重启，本轮新股发行体制改革中并引入了具有一定创新的市值申购方式，尽管新机制被管理层寄予多种期望，但因当前市场环境的变化等，实施这一方案的效果可能远低于预期。

证监会日前发布的新股发行改革意见中明确，实行市值申购的主要目的是基于鼓励二级市场投资者长期持有股票，减少新股申购对二级市场的冲击和平衡一二级市场投资者的利益两点考虑。

“它的意义在于稳定持股信心，但是从实际操作来看的话呢，会造成发行期间（市场）的剧烈波动。”西南证券首席策略分析师张刚表示。

本次意见稿要求，持有一定数量非限售股份的投资者才能参与网上申购新股，这在某种程度上会对二级市场抛股打新进行一定的抑制。同时，与以往市值配售相比，申购账户需有足额资金才能参与申购。

但分析人士表示，由于一级市场资金短期逐利的性质难以改变，以及市场环境变化导致的新股预期收益率的大幅降低，和投资者策略的变化，市值申购的效果难以达到管理层的目的。

据媒体报导，2002年实行中国股市实施市值配售时，政策意图也是希望通过将新股在一二级市场的差价，作为福利贴补给二级市场的投资者，弥补其在熊市中市值缩水的损失。

但实际情况是，直到四年后取消市值配售时，纵是平均中签率下滑到万分之几，囤积在一级市场的几千亿资金仍然只打新股，而不愿进入屡创新低，利好频现的二级市场。

以持股市值为基础的新股发行方式不仅没有给市场带来更多的资金，相反在股市下跌期间限制了新投资者进入二级市场，使得股市陷入更加低迷的状态中。

不过，业内分析人士也认为，目前出台的新股市值申购方案或只是权宜之计，明年一旦完成《证券法》的修法工作，新股发行机制将逐步市场化，配合其他改革举措，新股发行难题或能得到解决。

**资金性质未变**

从中国股市此前实施市值配售的实际效果来看，并未促使一级市场资金大规模地进入二级市场，因一二级市场资金的性质完全不同，一级市场资金多是注重安全性和流动性的风险厌恶型资金。

尽管新股上市后大部分会获得溢价收入，但将打新利润与在熊市中不断缩水的市值对比，投资者发现，捂股配售新股多半是一件得不偿失的事情。

数据显示，沪市大盘2010-2012年对应的年收益率水平分别为-14%、-21%以及+3.17%，为申购新股而将资金长期大规模配置到二级市场无疑是以大博小之举。

另外，一级市场资金亦较多属于短期资金，在申购新股的时候很多机构或者个人通过短期拆解的方式融入资金，以增加中签率，而这些短期资金在申购完成后需要立刻归还。

“客户打新的钱一般都前几天拨过来，一般打完就转走了，不可能放账上趴着。”某券商营业部经理表示。

再加上由于国内上市公司分红制度的不完善，二级市场中资金多半只能靠搏差价才能获利，对于注重安全性和时间性的一级市场资金不可能轻易进入二级市场。管理层希望通过改变新股申购政策将一级市场资金长期滞留二级市场的愿望可能收效不大。

**市场环境已变**

在2002年实施市值配售之前，申购新股的平均收益率虽然随着平均申购资金量的不断抬高而逐渐走低，但接近10%的平均绝对收益率对于大部分风险厌恶型的资金来说仍旧不乏吸引力。

但在2014年新股批量发行和大密度上市后，市场供求关系的改变和对大扩容的预期使投资者有了更多选择，尤其是在流动性偏紧的大环境下，新股很可能在短期出现明显供过于求的局面。

“目前760多家排队申请发行的企业，如果一家筹5个亿，你算算一共需要多少钱，而且这钱还都是从市场里拿走的。”一位有十几年投资经验的资深股民说。

而目前的市场结构也有了很大的变化。全流通后，此前的公司非流通股股东持股市值巨大，这些产业资本背景的大股东随时会在必要的时候选择抛售，而不会为了参与市值申购而长期持股。

此外，本次新股发行体制改革开始推进股票发行注册制，在注册制下，新股的价值要由投资者自行判断，打新并非稳赚不赔的买卖。

实际上，2010年以后，新股破发和网下有效申购家数不足现象即已大量出现，使一级市场投资者损失惨重。据清科数据统计，2012年深圳中小板、创业板和上交所上市首日破发率分别为30.9%、23.0和32.0%。

尽管监管层希望新的市值申购方案能平衡一二级市场投资者的利益，但在上述情况导致两个市场的投资者可能都会赔钱的情况下，投资者的利益可能也很难平衡。

**投资策略有变**

IPO开闸以后，投资者将面临新的市场环境，在新股发行新注册制出台后，打新需要更专业的分析和独到的眼光，否则很有可能上市即套牢。

而新规中必须持有相应的股票市值才能申购新股的要求，尽管可通过购入市值较为稳定的大盘蓝筹股或融资融券的方式解决，但无疑增加了提高了打新的资金成本和风险。

“以后打新可能还可以赚钱，但是机会可能会越来越少，需要比较强的专业性。”方正证券首席策略分析师赵伟表示。

本次新规中，新股上市后首日的交易制度和停牌措施又压缩了新股的利润空间。成本提高收益降低将使迫使打新股操作更加慎重的参与，部分散户和追求风险收益比的资金将退出一级市场。

而在现有的发行体制下，打新股的资金会在T-2日实现持股市值最大化，并可能选择在T-1和T日进行套现，导致市值骤减，此种操作策略将引发新股发行期间市场的大幅波动。

“市值申购的情况下，估计没什么事不会专门打新股了。”某私募基金人士表示。（完）

(审校 曾祥进)

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