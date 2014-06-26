龙大肉食三股首日上市均达涨幅上限

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京6月26日 - 中国A股IPO重启后的首批新股周四集体亮相，尽管交易所此前调整首日交易规则，但仍难遏制新股火爆炒作行情。龙大肉食(002726.SZ)等三新股开盘后即因触发临时停牌限制而“秒停”，复牌后并齐刷刷封死在44%的首日涨幅上限。
分析师表示，A股市场历来有“炒新”传统，加之IPO新规下的新股发行市盈率过低，今日新股遭疯炒不出市场意外；但新股经短炒后，部分资金将继续回到一级市场参与收益相对稳定的打新，因此料新股行情炒作范围和市场热度有限，而未来新股走势将出现分化。
“市盈率受到限制，新股资源比较缺乏的情况，出现今天这种走势就不奇怪啦。”方正证券策略分析师陈敏表示，造成新股目前的市场表现应该与新股发行的一些因素有关，另外还与目前新股发行数量有限造成的资源稀缺性有关。
今日首日上市的龙大肉食、雪浪环境(300385.SZ)和飞天诚信(300386.SZ)三只新股开盘均较发行价上涨两成，之后瞬间即因较开盘价再涨一成而达临时停牌线，而在停牌半小时复牌后，又均封死在首日成交价上限，即较发行价涨幅达44%；与此同时，三股早盘换手率除龙大约2%外，其他均不超过1%，预示后市仍面临较大炒作空间。
按深交所新的新股上市规则，新股上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为发行价的上下20%。在连续竞价开始后，当新股盘中成交价较开盘价首次涨跌达到或超过10%时，将实施盘中临时停牌30分钟，同时取消盘中成交价首次达到或超过开盘价上下20%的盘中临时停牌阈值。
对于新股上市对二级市场个股的影响，湘财证券策略分析师朱礼旭表示，未来可以更多关注新股的“影子股”。他解释，“影子股”主要指持有那些即将上市的公司股票的二级市场上市公司。
而就大盘而言，当前市场依旧是存量资金的博弈，没有整体增量资金的加入，仅靠新股很难形成市场整体行情，料大盘将继续维持区间震荡行情。
为配合新股发行上市，沪综指.SSEC今年以来在2,000点一带多次获得护盘而力保其不失，近一个月以来大盘振幅已降至5%以内。
证监会此前统计数据显示，从发行价格看，新发行10家公司发行定价市盈率平均为17.76倍，较年初48家公司平均定价市盈率（29倍）低38.8%。有九家公司发行市盈率未超过同行业市盈率，平均低29%；有一家公司发行市盈率较同行业市盈率高44%，并按规则要求，连续三周发布特别风险提示公告。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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