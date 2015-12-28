中国股票发行注册制授权决定获人大通过 明年3月1日施行

中国全国人民代表大会常务委员会当日表决通过相关决定，明确授权国务院可以根据股票发行注册制改革的要求，调整适用现行《证券法》关于股票核准制的规定，对注册制改革的具体制度作出专门安排，决定自明年3月1日起实施。这一决定的正式通过，标志着推进股票发行注册制改革具有了明确的法律依据。路透