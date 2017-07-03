下半年中国A股IPO减速但单体融资额上升 全年料融资2500亿--PWC

路透上海7月3日 - 国际会计和咨询机构--普华永道周一预计，下半年A股首次公开发行（IPO）速度将较上半年明显下降，但单个项目平均融资规模有所上升，预计全年A股IPO融资2,200-2,500亿元人民币。

上半年沪深市场A股IPO达到246宗，较去年同期的61宗增长3倍；融资规模1,255亿元，明显高于去年同期的288亿元，单个项目平均融资5.1亿元。普华永道预计，全年A股IPO达320-350宗。这意味着下半年IPO项目仅74家-104家，每个IPO平均融资额超过10亿元。

普华永道中国内地及香港市场主管合伙人林怡仲表示，综合考虑A股市场整体规模、承载能力、上市公司质量、投资者风险等多方面因素，自五月下旬开始，A股IPO核发规模呈现缩小的趋势。

“虽然A股在6月成功纳入MSCI新兴市场指数和全球基准指数，但监管机构不会因此改变改革方向与监管节奏。”他说，考虑到当前A股公司的总规模以及暂没有形成合理的退市机制等原因，未来一两年内A股IPO速度将逐步放缓。

他还表示，监管层对于中介机构勤勉尽责专业程度的要求越来越到位，也是影响审批速度的原因之一。

普华永道中国资本市场服务合伙人刘伟表示，上半年中小板及创业板IPO项目比较多，这造成单个项目融资量较少，但从当前在审IPO项目的情况来看，单个项目的融资量将比上半年要高一些。

对于下半年香港IPO市场前景，林怡仲持审慎乐观态度。他预计，下半年香港新股融资活动将保持平稳发展，部分超大型企业有机会在第四季度上市；全年新股上市企业有望达到创纪录的160宗，融资总额将达2,200亿港元。

上半年共有72家企业在港上市，融资金额为536亿港元，同比分别上升80%和23%。（完）