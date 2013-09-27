中国证监会正积极准备IPO体制改革配套文件--发言人

路透北京9月27日 - 中国证监会发言人周五表示，重启IPO(首次公开发行)必须与体制机制改革相结合，证监会正积极制定和准备新股发行体制改革的配套文件和技术措施。这表明市场揣测已久的IPO重启时点仍未到来。

该发言人在例行发布会上称，证监会对恢复新股发行持积极审慎态度。自6月公开征求IPO改革意见以来，社会各界提出了大量建议，证监会对改革意见做了修改补充，不久前还召开了专家学者和业内座谈会。

“新股发行要在改革意见正式公布实施后才能启动。”他表示。

今年以来，有关IPO重启的揣测频现市场，证监会方面对重启具体时点一直避而不谈，仅强调新股发行体制改革是IPO重启的前提，而证监会正在密切推动该项工作。

**证监会职能架构须随市场发展调整**

此外，针对本周稍早有传言称证监会内部正在酝酿机构改革，该发言人亦未予直接回应，但称证监会的任何重大人事调整和机构变动，都将在证监会网站上公布。

他表示，证监会作为一个监管机构，其职能和架构需要随着市场的发展不断调整。证监会也一直在研究如何适应市场发展的需要，并通过减少事前的行政审批，加强事中事后，特别是执法监管来提高监管效率。

另外，针对宏源证券000562.SZ员工被公安机关调查一事，该发言人表示，证监会将会继续关注事态进展，对证券公司及其从业人员存在违法违规行为，将一如既往地进行追责。

中国证券报此前援引宏源证券总办有关负责人称，9月10日该公司从事债券交易业务的两名员工被公安机关带走。报导并引述市场人士透露，宏源证券此次被查的两名员工是债券销售部总经理陈智军和该部门副总经理叶凡。

证监会发言人在确认该消息的同时，还表示9月11-17日，宏源证券债券销售交易部四名员工亦应公安机关要求协助调查，但随后均返回了公司。 (完)

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。