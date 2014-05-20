焦点：中国监管层明确IPO发行预期 新股“堰塞湖”仍有待多方疏解

路透北京5月20日 - 中国证监会为持续困扰市场的新股IPO释放明确信息，表示从6月到年底计划发行上市新股100家左右，并按月大体均衡发行上市。管理层希望此举能明确市场预期，并配合此前各项改革措施使市场达到暂时的平衡，从而逐步消化新股发行的“堰塞湖”现象。

但市场人士指出，当前现实是排队上市企业一大堆，而场外资金入市意愿薄弱，尽管管理层一再表示实际扩容节奏会充分考虑市场的承受力，并会引入更多资金入市，但投资者忧虑难消，直接导致此轮股市的调整。

”今日证监会公布的新股发行数量低于此前市场预期，主要意在稳定市场预期，...有助于降低风险溢价，但是一方面效果是短暂的，另一方面可能难以抵消经济下行对于风险溢价的上行推动。”中信证券策略组报告预计。

中国股市沪综指在四月中旬以来受IPO重启预期影响曾连续四周下跌，至今累计跌幅逾6%。而IPO年初首次重启后第一只新股纽威股份(603699.SS) 亦于4月28日收盘跌破发行价，并创出上市新低，成为今年上市的首只破发次新股。

为新股IPO重启保驾护航，管理层此前出台包括“新国九条”在内的多项政策，如加快建设多层次股权市场，研究出台区域性股权市场发展的指导意见，以及加快推进沪港股票市场交易互联互通机制试点，进一步提高QFII总体投资额度和单个QFII额度上限等。

虽然管理层努力希望平衡投资者与融资者的利益，但四月初以来层出不穷的新股发行预披露和总计近600家的排队企业，正不断削弱投资者的承受力，如拟IPO公司中仅国泰君安证券一家的筹资额就可能达到200亿元，相比之下资金入市规模杯水车薪。难怪有业内人士感叹，市场只见新股扩容，不见资金扩容。

数据显示，社保基金一季度持有A股市值较去年底只增加了61.5亿元，另一大机构机构投资者基金的仓位近来则持续下降，显然，要想改变当前供求明显失衡的市场格局，就需要更多长期资金入市。

市场对IPO的担心还来自于新股发行对存量资金的分流，在股市吸引长期资金没有明显效果的情况下，优先股、沪港通都有可能对场内存量资金造成分流。

同时，申购新股、炒作新股造成的虚幻赚钱效应使一级市场的“三高”和二级市场的炒新、炒短现象依然存在，过度炒作使更多散户承担风险了新股上市后的价格风险，最后掏空了市场的基础投资者散户。

证监会副主席庄心一此前撰文指出，到目前为止，中国证券市场仍然是上市难，退市也难；新股发行数次叫停，并导致“堰塞湖”现象。长期以来，中国资本市场确实积累了一些既绕不过去又绕不出来的问题，严重阻扰着市场的发展。

但是作为一个正常的资本市场来讲，IPO显然是必须的，总不能因为这些既绕不过去又绕不出来的问题而停滞不前。因此，监管层必须兼顾权衡新股发行和二级市场可承受力等多方面的利益而后动。

证监会最新表态称，要做好当前新股发行工作，稳定市场预期。同时抓紧研究注册制改革方案，逐步探索符合中国实际的股票发行条件、上市标准和审核方式，统筹好注册制改革的力度和市场的可承受度。照此表态，新股IPO重启料月底或下月初即开始。

**管理层调节市场费力不讨好**

无论承认与否，“无形的手”总是存在。用“有形的手”去替代“无形的手”可能会事半功倍，更或是南辕北辙。事实上，管理层为维稳市场而出台的政策效果亦在渐次递减。

“相当一段时期来，尽管监管部门做了很多艰苦工作，也取得不少实质进步，但各方各界对监管工作还是时常不满意、不理解、不信任。监管部门有时也有“费力不讨好“的感觉。” 庄心一称。

监管层理想的状态可能是既要保证上市企业可以从市场里拿到钱，又要防止其从市场中拿太多的钱，力争未来市场不会有更多破发的现象，在保证新股源源不断顺利发行的同时，还要使二级市场投资者能够承受。

但这并不是一个容易的事情。如为维护市场稳定，管理层今年多次出手扶持，沪综指.SSEC每次跌穿2,000点大关便有政策出台，先有优先股后有“沪港通”，再加上“新国九条”，但每次大盘反弹不久就依旧打回原形。

目前市场出现的种种问题似乎形成了一个难以走出来的怪圈。如IPO市场管制造成的供应短缺导致了新股价格水平偏高，但如果新股上市压低发行定价的话又可能引起二级市场炒新的情况越来越严重。

从今年上市新股的表现来看，这些问题依然存在，并引来社会各界的普遍质疑。证监会发言人此前承认，国内新股问题由来已久，通过简单的几个政策找到标本兼治的办法绝非易事。

而对于等待了一年多的企业来说，抓紧时间尽快完成上市颇为迫切。宏观经济大环境不振的背景下，大部分行业的估值水平将会降低，同时资金的胃口也会越来越高，而注册制将会导致供给大幅增加。

“你要等到注册制的话你还不卖个白菜价？”西南证券首席策略分析师张刚指出，注册制将导致拟上市企业发行价格的市场化竞争，对于IPO企业的融资额是个严峻的考验。

投行们的前景亦依然迷茫。现在的现实问题是，在发行进度不甚明朗的情况下，前期的立项、环评、审计、募投等工作的进度就难以把握。

因此，监管层若希望新股发行能达到一个均衡的格局，既能照顾到二级市场也能照顾到一级市场的上市企业和中介机构，那么在通过各种手段调节市场交易情绪和预期的同时，还需要向市场释放更明确的信号。

**把市场的还给市场**

前任证监会主席助理朱从玖曾表示，“新股热”主要受益者是新上市公司、中介机构，而真正承担风险的以散户居多。对于半数投资者为散户的中国股市，失去了散户就等于是失去了一个重要的资金源头。

上证所首席经济学家胡汝银亦指出，中国IPO市场长期管制带来了严重的供给不足和独有的IPO排队上市现象，不仅导致了投资者对新股的过度投机和盲目博傻，也加剧了企业不作为的行为。

面对如此多影响市场的复杂因素，仅凭监管层一己之力确实难保周全，与其“费力不讨好”还不如将市场的还给市场。所幸监管层已意识到行政审批带来的制度诟病，今年的政府工作报告中提出，将推进股票发行注册制改革作为金融体制改革重点工作。

有业内人士认为，通过一、二级市场的自身调节实现市场的价值回归应是最优解决方案。市场自我约束、自主决定下出现的问题自然应由市场自己消化，也许目前以时间换空间是市场平稳过渡的自然选择。

中信证券研究结果显示，IPO并非市场的主导因素，更多是市场的结果。IPO的资金需求往往是同步于市场的，与市场表现正相关，市场表现好的时候，资金需求上升造成IPO发行顺利，反之亦然。

“其实股票的价值，上市公司的价格应该是投资者给出来的，不是监管部门给出来的，所以以后注册制，你想上就上，只要你程序所有的资料都是真实的，投资者自然就会给出一个定价了。”银河证券首席经济学家潘向东表示。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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