中国证监会将推进注册制改革 降低小微创新企业上市门槛

路透北京11月22日 - 中国证监会副主席姜洋周六表示，证监会将全力配合立法机关做好《证券法》修订和《期货法》制定工作，抓紧研究提出股票发行注册制改革方案，取消股票发行的持续盈利条件，降低小微和创新型企业上市门槛。

证监会网站新闻稿显示，姜洋表示，证监会将进一步推动互联网金融规范发展，为互联网企业参与资本市场创造条件。拟在创业板建立专门层次，允许尚未盈利的互联网和科技创新企业在“新三板”市场挂牌一年后发行上市，拓宽新兴产业企业融资渠道。

他并指出，将丰富“新三板”市场交易方式，支持挂牌公司并购重组和发行优先股。建立资本市场小额再融资快速机制，开展股权众筹融资试点。

他并表示，证监会将会同有关部委继续推进碳交易试点和统一碳市场的顶层设计，研究开展碳期货交易的可行性。逐步放宽证券期货经营机构准入限制，提高证券期货经营机构服务实体经济的能力。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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