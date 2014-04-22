第二批18家IPO预披露企业亮相

路透上海4月22日 -中国证监会网站周一晚间刊登了18家拟首次公开发行（IPO）企业的预先披露材料，至此，前两批预披露企业达46家。其中中国首富王健林的万达集团旗下万达院线拟登陆中小板，计划募集资金约20亿元。

这18家预披露企业包括七家上交所拟上市企业、六家中小板拟上市企业和五家创业板拟上市企业。其中有两家公司，即浙江新澳纺织和康新（中国）设计工程的上市地由原先的深圳中小板改为沪市主板。

在这18家预批露公司中，万达院线是一大亮点。这是万达集团旗下正在推进A股上市的两家子公司之一，另一家为拟在上证所上市的大连万达商业地产。

据预披露材料，万达院线本次发行新股与公司股东发售股份数量之和，不低于本次发行后总股本的10%，且不超过6,000万股。募集资金将用于影院建设项目和补充流动资金，项目预计总投资20亿元，将全部使用募集资金进行投资。

万达院线是中国最大电影院线，拥有已开业影院142家，以营收计2013年国内市场份额为14.52%。

在第二批预披露名单中，华安证券成为多家排队券商中首个进行预披露的券商。其招股说明书显示，公司拟上市地为上交所，本次申请发行股票不超过8亿股，发行募集资金拟全部用于补充公司资本金。

根据新的IPO审批流程，证监会正式受理申请材料后即安排预先披露，未来相信还会有更多企业提交材料，预披露将常态化。但发布预披露材料并不意味着发审会将立刻重启。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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