证监会或考虑将IPO开闸与优先股同步进行--消息（更新版）

* 证监会或有意将IPO开闸和推出优先股同步进行

* 证监会可能即将就优先股试点改革方案公开征求意见

* 存量普通股不可直接转换为优先股

* 可发行优先股并购重组和回购普通股

* 推出优先股或分流二级市场资金

(新增更多内容、评论和背景)

路透北京10月24日 - 两位消息人士周四透露，中国证监会或有意将IPO开闸和推出优先股同步进行。市场分析人士认为，推出优先股，可视为继股权分置改革后，中国资本市场创新的又一项重大举措。

一位接近监管层的消息人士表示，证监会日前开会讨论了优先股改革方案的有关事宜。预计证监会即将就优先股试点改革方案公开征求意见，同时，国务院将就优先股发行出台有关文件。待条件具备后，即可实施。

另一位了解情况的人士表示，IPO开闸与推出优先股到底怎么排序，还很难说，“不过这是一个技术性问题，不影响大方向。”

“从目前的方案看，不含存量股转换为优先股，不是重大利好。涉及增量，是利好，尤其对银行，可以发行优先股并购重组和回购普通股。”一位消息人士说。

消息人士表示，第一批发行优先股的试点公司，可能将从上证50包括的上市公司、或其他可满足相关财务条件的大型公司中选取；除银行外，其他公司发行的优先股应为累积优先股。

此外，公司可发行优先股回购普通股；优先股是否公开发行、发行后是否上市，公司都可自主选择。

当前制约优先股推出的最大拦路虎无疑是法律障碍。对此消息人士表示，国务院将出台有关文件，届时优先股的发行即可绕过法律障碍。

“先公开征求意见。还要等国务院的文件，最快最快也要一个半月以后才能推了。”上述消息人士称。

路透暂时无法联系到证监会对此置评。

累积优先股（Cumulative preferred shares），是指当公司在某个时期内所盈利不足以支付优先股股息时，则累计到次年或以后某一年盈利时，在普通股的红利发放之前，连同本年优先股的股息一并发放。

**或分流二级市场资金**

银行业分析人士表示，优先股推出后，将大幅减轻银行普通股股权融资压力；将每年银行内源性风险加权资产增速提升2个百分点，亦会明显降低大市值行业再融资对二级市场的冲击。

“银行优先股条款可以特殊考虑，监管部门前期计划试点低于50家上市公司。但后来通过了一系列财务指标筛选，结果A股上市公司估计有100家左右符合要求。”一位券商投行人士说。

中国证监会发言人此前在例行新闻发布会上称，优先股试点不会有行业限制，符合条件的企业都可以申请。

一位大型券商资管部主管就认为，推出优先股令社保基金和企业年金等稳健性的机构投资者，有了更好的投资产品。

“优先股类似于永续债，非常适合社保基金、保险资金等更追求安全性的机构投资者。这样的资金实在不适合在二级市场上厮杀。”他说。

但亦有市场人士认为，正是因为社保、保险和基金等机构投资者都可以购买优先股，已经十分脆弱的二级市场资金或将面临严重分流。

对外经济贸易大学公共政策研究所首席研究员苏培科此前就表示，以再融资为目的的优先股建议还是缓推为宜，因在目前中国股市信心不足的状况下，少推融资性的产品才有助于A股市场休养生息。当务之急，应该是设法提振中国股市信心，而非抽血、圈钱和铺摊子。

“都是炒消息，不知道背景和细节。涨了优先股就是利好？跌了就是利空？（推出优先股）这是建立多层次资本市场，是好事，制度变革。”上述接近监管层的人士说。

中国股市沪综指周四跌0.86%，至近一个月新低。分析师指出，尽管今日公布汇丰PMI初值数据尚不错，但近期流动性偏紧及不少上市公司业绩不如预期，令近期热炒的题材股降温，大盘继续下挫，预计股指短期内将以缩量调整为主。

中国在上世纪80年代股份制改革大潮中曾引入过优先股机制，比较有代表性的公司有深发展(000001.SZ)、万科(000002.SZ)、金杯汽车(600609.SS)、天目药业(600671.SS)等，后受多种因素影响而逐步淡出。近期，证监会新闻发言人表示将支持部分大盘蓝筹股回购普通股的同时发行优先股，重推优先股的预期日渐增强。

去年底，银监会亦发布商业银行资本工具创新的指导意见，明确商业银行可由创新资本工具(可转债、优先股、含减记条款的永久性债券)补充一级资本。（完）

(发稿 路透中文新闻部)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。