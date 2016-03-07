焦点：中国政府工作报告透出股票发行注册制实施延后信息 严格监管体系需先行

2016年1月4日，北京一家券商营业部内，一名男子在看大屏幕上的股票信息。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透上海3月7日（作者 林琦） - 做为中国A股市场近阶段最大利空因素之一的股票发行注册制计划，估计要延后了。上周末公布的中国2016年政府工作报告透出信息，注册制发行今年大概率难以实施。

在今年政府工作报告中关于资本市场的表述中，对于注册制改革只字未提。作为未来资本市场发展的关键事件，在报告中的“消失”，只能理解为排不上今年的工作任务了。业内人士指出，目前国内外经济形势相当复杂，投资者对注册制改革的意见分歧较大，再加上国内监管体系亦有待完善，注册制改革延后估计是当前最优选择。

他们指出，建立严格的证券监管体系及中小投资者保护措施落实到位，是当务之急，亦是未来实施注册制的基础条件。

“当前要做的（重大改革举措），一般都会放在政府报告中，不写在这里面，很有可能就不把它作为今年的任务了。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏指出。

朝阳财富基金研究中心研究员尹田园亦表示，这次政府工作报告未提及注册制改革，在一定程度上说明，目前市场尚不具备推出注册制的条件，政府在目标制定上顺应了市场发展趋势。国泰君安首席宏观分析师任泽民亦给出注册制将暂缓的判断。

今年政府工作报告中关于资本市场的表述为：“推进股票、债券市场改革和法治化建设，促进多层次资本市场健康发展，提高直接融资比重。适时启动深港通。”而去年的政府工作报告中，明确提出实施股票发行注册制改革。

证券法的修改进程延后，使得注册制改革未能如期在去年实施，为此去年底国务院还提请全国人大特别授权，允许绕过证券法部分条款，全力推进注册制发行改革。而三个月后，政策风向已变，由加速前进变为缓步前行。

其实，证监会此前表态，已透出一些政策风向的微妙变化。证监会新闻发言人邓舸2月底表态，全国人大做出的授权决定，为启动注册制改革的技术准备工作提供了法律依据。证监会将按程序研究制定专门的部门规章、信息披露准则和规范性文件，系统构建注册制的规则体系。这一工作需要有一个较长的时间过程。

在全国人大特别授权上周二（3月1日）生效后，市场原本预期今年中注册制发行就有望实施，股市将迎来大量新股发行。这成为悬在股市头上的一把达摩克利斯之剑，令股市信心更加疲弱不堪，中小市值个股压力更重，上周五创业板指数大跌4.98%。

而注册制发行改革延后的预期，则为A股市场注入新的支撑力量。周一，在大盘股普遍回调的情况下，中小市值股出现反弹。创业板指数收涨2.43%，明显超过同期主板大盘表现。

**建设严格监管体系需先行**

银河证券分析师任承德指出，目前国际国内经济环境较为复杂，稳定是相当重要的，监管层思维可能会出现一些转变。注册制改革类似当年的股权分置改革，目前市场上还有不小的抵触情绪，需要做大量的教育和沟通工作。

“不是说不推，而是要创造条件。”他认为，注册制改革的基础条件至少有两条：第一是建立严格并落实到位的监管；第二是投资者理念和市场估值需重新调整。这两项条件的达成，都需要一个较长的时间。

其实，市场对于中国实施注册制发行的担忧，除了扩容加速将抽干股市资金外，另一项就是国内监管体系尚不完善，例如发行人及中介机构的违规成本过低、中小投资者保护尚不到位。在这种情形下，过快推出注册制或许“欲速而不达”。

另外，证监会高层的人士变化也可能是注册制发行实施延后的一个原因。

“证监会换了新领导，应该会有新想法。”上海一券商投行人士指出，前期证监会多位中高层领导被查，不少涉及股票发行部门，亦需要新的领导来重整，目前并不是落实注册制改革的最好时机。

2月份，时任中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)董事长的刘士余接任肖钢，成为中国证监会新任主席。

上任已半个月的刘士余尚未公开阐述其工作思路。近日他在出席全国两会期间曾简短表态，称其首要任务就是监管。而他的监管思路很明确：依法监管，从严监管，全面监管，只有监管才能保证改革的措施顺利实施。

不过全国人大常委、财经委副主任委员吴晓灵近日对国内媒体表示，报告中不提注册制不代表不做。如果多层次资本市场、资本市场法治化建设到位的话，注册制最后就是水道渠成的。

她透露，证券法的修改已纳入今年全国人大工作计划。

任承德还表示，其实今年在实施新版新股发行制度后，企业上市进程较快。从一定程度上讲，目前发行制度的效果已开始向注册制靠拢。（完）