注册制不对发行人股票价值和投资者收益作实质判断或保证--中国证监会

路透北京1月29日 - 中国证监会官方微博周五表示，实施注册制后，更要强化以信息披露为中心的监管理念，注册审核重在督促发行人充分披露投资者作出投资决策的必要信息，提高信息披露质量，不会对发行人股票的价值和投资者的收益作出实质性判断或者保证。

官方微博指出，对于发行企业报告期内业绩下滑问题，证监会一直主要坚持如下原则：一是关注业绩下滑是否导致发行人不符合发行条件；二是关注业绩下滑的原因是否充分披露，风险是否充分揭示。只要不影响发行条件，且在招股说明书中进行了充分披露、充分揭示风险，就不会构成首次公开发行股票的实质性障碍。

微博认为，投资者应当认真阅读公开披露的信息，自主判断发行人投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资者认真关注分析披露的业绩下滑原因，充分考虑披露揭示的风险因素，审慎作出投资决策，更有利于避免可能产生的投资损失。

微博显示，今年以来，证券公司客户交易结算资金总体保持净转入。据统计，2016年1月4日以来，证券公司客户交易结算资金累计转入24,973亿元，累计转出23,052亿元，净转入1,921亿元。截至1月28日，证券公司客户交易结算资金余额16,608亿元，上述统计不含公募基金、保险资产管理等特殊机构投资者资金变动情况。

2016年1月21日，市场投资者数量突破1亿。1月市场投资者数量增长128.32万，增幅较为稳定，平均每天新增投资者6.75万，较去年同期增长近四成。在投资者参与程度方面，1月份以来参与交易投资者数量呈每周下降趋势，降幅超过23%。而持仓情况表现相反，期末持仓投资者数量在每周均有小幅增长。

微博还透露，证监会正在稳步推进股权众筹融资试点各项准备工作。股权众筹融资试点监管规则正在研究制定中。（完）