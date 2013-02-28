中国股市: 证监会称新股发行重启没有时间表

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京2月28日 - 新华社周四援引中国证券监督管理委员会有关部门负责人的话称,新股发行何时重启尚没有明确时间表,否认了市场上关于新股发行将于4月份重启的传言.
新华网报导,"该负责人在新闻通气会上说,目前对在审企业进行的专项财务核查是发行审核的必要环节,证监会将把中介机构出具的财务核查报告当做一次反馈意见,之后再推进其他审核程序."
报导指出,为了打击过度包装上市、严格信息披露,证监会于去年12月底启动了为时三个月的财务专项核查.目前,专项核查时间过半,已经有多家企业撤回IPO申请.
超过850家企业已申请在内地上市,有分析师预计部分企业最长可能要五年时间才能完成上市.(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。