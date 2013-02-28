中国股市: 证监会称新股发行重启没有时间表

路透北京2月28日 - 新华社周四援引中国证券监督管理委员会有关部门负责人的话称,新股发行何时重启尚没有明确时间表,否认了市场上关于新股发行将于4月份重启的传言.

新华网报导,"该负责人在新闻通气会上说,目前对在审企业进行的专项财务核查是发行审核的必要环节,证监会将把中介机构出具的财务核查报告当做一次反馈意见,之后再推进其他审核程序."