IPO申报窗口并未关闭--证监会

路透上海4月11日 -在中国证监会发表针对A股首次公开发行（IPO）政策有最新表态后，市场有担忧新股申报窗口再次关闭。中国证监会新闻发言人周五表示，IPO申报窗口并未关闭，不过亦提醒发行人应理性选择融资场所，充分利用多层次资本市场解决融资问题。

目前逾600家公司向证监会递交IPO申请，按以往上市进程，需要1－2年才能消化这些存量。3月底证监会发布相关监管问答，建议企业合理把握申报时间，鼓励企业通过新三板挂牌、境外上市等其他方式融资发展。

“上述监管问答是...建议性答复，不具强制性，不意味着IPO窗口关闭。”他说。

他还指出，证监会谨慎提醒发行人和保荐机构切实考虑当前阶段的特殊情况，审慎统筹，理性选择融资场所，避免过度集中在已经拥堵的首发渠道，影响公司发展进程。对于确拟首发融资的，建议合理把握申报时间，避免增加企业的成本和负担。

在暂停一年多后，A股IPO在今年1月重启。不过首批48家IPO公司发行完后，因拟上市公司需年报审计以及国内新股发行制度的进一步完善，自2月初起国内新股审批及发行再度暂停。（完）

(发稿 林琦; 审校 毕晓雯)

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