《市场热谈》中资企业再闯美国IPO市场，科技类股受青睐

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
银行家们称，今年，除了京东以及金山软件 旗下保安软件业务外，可能赴美上市的公司还包括房地产网站安居客、游戏公司触控科技和在线化妆品公司聚美优品。
安居客未回复要求置评的电邮。路透尚未联络到触控科技和京东发表评论。
DCM共同创办人David Chao表示，与可能被盗版问题缠身的软件企业或者受到高度监管的金融服务企业相比，那些能够因中国消费者支出畅旺而获益的公司可能更受投资者欢迎。
多数在美上市的中资企业都采取可变利益实体(Variable Interest Entity，VIE)结构。这种结构可以规避中国对在线零售和电商等行业外资所有权的规定。VIE能够让投资者享有一家公司的获利，但并没有所有权。
“由于人们觉得有价值，那么回报可能抵消潜在风险，就像人们投资中国时选择VIE一样，”德意志银行的亚洲科技、媒体和电信投资银行主管Joaquin Rodriguez Torres表示。该行去年参与了500彩票网和旅游服务公司Qunar Cayman Islands Ltd(去哪儿)的IPO。
汤森路透数据显示，自2000年以来，逾140家中资企业赴美上市，总共筹资366亿美元，其中2007年是高峰，当年筹资额为创纪录的69亿美元。(完)
(编译 洪曦/徐文焰/李婷仪/杜明霞；审校 蔡美珍/屈桂娟)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
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