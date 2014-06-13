中国能源：珠海振戎与伊朗国家石油公司签署一年期凝析油供应协议--消息人士

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透北京6月12日 - 据业内人士透露，中国国有石油贸易商--珠海振戎公司已经与伊朗签署一年期南帕斯(South Pars)凝析油供应协议。这是珠海振戎首次与中东供应商签署凝析油的长期供应协议。
三位知情人士透露，根据协议，珠海振戎每月将从伊朗国家石油公司(NIOC)获得200万桶的供应。
该协议预计于今年稍晚开始执行，相当于向中方每日供应6.7万桶。这类似于中国国有炼厂中石化 和伊朗国家石油公司所签署的每日供应7万桶南帕斯石油的长期供应协议。
珠海振戎将把进口的伊朗轻质油供应给腾龙芳烃(漳州)有限公司。后者为一家独立经营的石化产品生产商，在漳州有一座日产能10万桶的凝析油分离塔。
“供应协议应当在腾龙芳烃即将开始的检修完成后开始，”一位直接了解情况的官员表示。
另一位消息人士称，腾龙芳烃将从8月中开始进行为期三周的检修。
消息人士拒绝透露价格，但表示伊朗国家石油公司将使用该公司特许的油轮负责运到。
路透致电珠海振戎发言人请求置评，但对方未接听电话。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)