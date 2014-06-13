中国能源：珠海振戎与伊朗国家石油公司签署一年期凝析油供应协议--消息人士

路透北京6月12日 - 据业内人士透露，中国国有石油贸易商--珠海振戎公司已经与伊朗签署一年期南帕斯(South Pars)凝析油供应协议。这是珠海振戎首次与中东供应商签署凝析油的长期供应协议。

三位知情人士透露，根据协议，珠海振戎每月将从伊朗国家石油公司(NIOC)获得200万桶的供应。

该协议预计于今年稍晚开始执行，相当于向中方每日供应6.7万桶。这类似于中国国有炼厂中石化 和伊朗国家石油公司所签署的每日供应7万桶南帕斯石油的长期供应协议。

珠海振戎将把进口的伊朗轻质油供应给腾龙芳烃(漳州)有限公司。后者为一家独立经营的石化产品生产商，在漳州有一座日产能10万桶的凝析油分离塔。

“供应协议应当在腾龙芳烃即将开始的检修完成后开始，”一位直接了解情况的官员表示。

另一位消息人士称，腾龙芳烃将从8月中开始进行为期三周的检修。

消息人士拒绝透露价格，但表示伊朗国家石油公司将使用该公司特许的油轮负责运到。

路透致电珠海振戎发言人请求置评，但对方未接听电话。(完)