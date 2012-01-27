中国称欧盟禁止伊朗石油进口并非建设性举措

安倍晋三夫人与陷入低价购地丑闻的学校断绝关系
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。
路透北京1月26日电---中国周四对欧盟发布伊朗石油进口禁令提出批评。伊朗是中国第三大石油供应国及重要贸易夥伴。
欧盟周一就禁止进口伊朗石油达成协议，并对伊朗实施了其它几项经济制裁，从而加入了美国对伊朗实施新一轮制裁的行列。欧美的制裁措施旨在敦促伊朗停止核活动，而伊朗称其核活动仅用於和平目的。
中国是全球第二大原油消费国，一直反对向伊朗能源行业进行单边制裁，并试图缓和威胁石油供应的紧张局势。
中国上周对伊朗一名访华代表称，重返核谈判是当务之急。中国国务院总理温家宝本月稍早访问海湾国家时称，强烈反对伊朗研制并拥有核武器，但也指出，中国购买伊朗原油属於正常贸易活动。
当被问及欧盟禁运问题时，中国外交部通过传真发表声明称，简单地加大压力及制裁力度并非建设性的方式。中国希望各方采取各种有益措施，维护地区和平与稳定。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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