中国称欧盟禁止伊朗石油进口并非建设性举措

路透北京1月26日电---中国周四对欧盟发布伊朗石油进口禁令提出批评。伊朗是中国第三大石油供应国及重要贸易夥伴。

欧盟周一就禁止进口伊朗石油达成协议，并对伊朗实施了其它几项经济制裁，从而加入了美国对伊朗实施新一轮制裁的行列。欧美的制裁措施旨在敦促伊朗停止核活动，而伊朗称其核活动仅用於和平目的。

中国是全球第二大原油消费国，一直反对向伊朗能源行业进行单边制裁，并试图缓和威胁石油供应的紧张局势。

中国上周对伊朗一名访华代表称，重返核谈判是当务之急。中国国务院总理温家宝本月稍早访问海湾国家时称，强烈反对伊朗研制并拥有核武器，但也指出，中国购买伊朗原油属於正常贸易活动。

当被问及欧盟禁运问题时，中国外交部通过传真发表声明称，简单地加大压力及制裁力度并非建设性的方式。中国希望各方采取各种有益措施，维护地区和平与稳定。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。