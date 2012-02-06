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中国财经 | 2012年 2月 6日 星期一 16:05 BJT

中国减少伊朗原油进口或延至3月 因合同仍存分歧--消息

路透北京2月6日电---消息人士周一称,中国将连续第三个月减少进口伊朗原油,因双方在付款及价格上仍有分歧.双方计划最早本周再次展开磋商.

中国是伊朗原油的最大买家,也是增长最快的石油进口大国,因此拥有争取更优惠条件的优势.1月和2月中国进口的伊朗石油数量均削减过半.

直接了解供应状况的产业官员对路透称,3月进口减少数量将与前两个月大致相等.

一名高层贸易官员称:"3月进口减少数量会跟上月一样."

中国1月和2月的伊朗原油进口量各减少约28.5万桶/日,是2011年日均进口量的一半多点.伊朗出口原油约20%流向中国.(完)

--编译 程琳;审校 张涛

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