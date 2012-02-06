中国减少伊朗原油进口或延至3月 因合同仍存分歧--消息

中国要建立国企负债约束机制 否则杠杆率攀升周而复始--银监会顾问

路透北京2月15日 - 中国银监会顾问杨凯生周三称，去杠杆时债转股是应急之策，需针对杠杆率高的根本原因施策。中央国有资本经营预算支出计划中应包括对国有企业的资本金的注入，且要建立企业负债约束机制，否则企业的杠杆率仍然会周而复始的不断攀升。