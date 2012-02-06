中国减少伊朗原油进口或延至3月 因合同仍存分歧--消息

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透北京2月6日电---消息人士周一称,中国将连续第三个月减少进口伊朗原油,因双方在付款及价格上仍有分歧.双方计划最早本周再次展开磋商.
中国是伊朗原油的最大买家,也是增长最快的石油进口大国,因此拥有争取更优惠条件的优势.1月和2月中国进口的伊朗石油数量均削减过半.
直接了解供应状况的产业官员对路透称,3月进口减少数量将与前两个月大致相等.
一名高层贸易官员称:"3月进口减少数量会跟上月一样."
中国1月和2月的伊朗原油进口量各减少约28.5万桶/日,是2011年日均进口量的一半多点.伊朗出口原油约20%流向中国.(完)
--编译 程琳;审校 张涛
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路透北京2月15日 - 中国银监会顾问杨凯生周三称，去杠杆时债转股是应急之策，需针对杠杆率高的根本原因施策。中央国有资本经营预算支出计划中应包括对国有企业的资本金的注入，且要建立企业负债约束机制，否则企业的杠杆率仍然会周而复始的不断攀升。
路透北京2月15日 - 中国央行货币政策委员会委员黄益平周三称，未来一段时间，除了提高增长的潜力以外，如何保持金融稳定可能会成为一个比较大的挑战。金融风险经过这段时间，似乎是在很明显的增加，甚至是变成一个系统性的问题。