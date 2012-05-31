伊朗取消与中国价值20亿美元的大坝工程合同--报导

中国将设定负面清单 逐步取消微观领域的汇兑限制--外管局官员
路透北京3月2日 - 中国外管局副局长方上浦近日称，下一阶段将对外汇流动性和跨境资本流动进行逆周期相机调控和精准调控；并基于审慎原则设定负面清单，逐步取消微观领域的汇兑限制。同时，发挥灵活、弹性汇率机制对跨境资本流动冲击的“自动调节器”作用，夯实外汇市场自求平衡的基础。
路透北京5月31日电---中国官方媒体《环球时报》周四报导称，伊朗近日取消了原本授予一家中国公司价值20亿美元的水电站大坝建造工程合同。此举或引发中国当局的不满。
伊朗总统艾哈迈迪内贾德将於下周访问中国，出席上海合作组织峰会，届时他将与中国国家主席胡锦涛会晤，讨论伊朗核项目问题。
去年3月，伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社（IRNA）报导称，中国水电(601669.SS)与伊朗水电公司Farab签署了上述合同。该大坝位於伊朗西部省份洛雷斯坦（Lorestan），据描述，建成後将成为世界最高的大坝。此处水电站的设计发电量为1,500兆瓦。
《环球时报》称，伊朗政府已经决定取消这项合同。报导没有指明消息来源，也未提及取消的原因。
但报导援引伊朗媒体消息称，伊朗央行不满中方提供的融资方案。
暂未联系到中国水电就此置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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