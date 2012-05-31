伊朗取消与中国价值20亿美元的大坝工程合同--报导

路透北京5月31日电---中国官方媒体《环球时报》周四报导称，伊朗近日取消了原本授予一家中国公司价值20亿美元的水电站大坝建造工程合同。此举或引发中国当局的不满。

伊朗总统艾哈迈迪内贾德将於下周访问中国，出席上海合作组织峰会，届时他将与中国国家主席胡锦涛会晤，讨论伊朗核项目问题。

去年3月，伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社（IRNA）报导称，中国水电(601669.SS)与伊朗水电公司Farab签署了上述合同。该大坝位於伊朗西部省份洛雷斯坦（Lorestan），据描述，建成後将成为世界最高的大坝。此处水电站的设计发电量为1,500兆瓦。

《环球时报》称，伊朗政府已经决定取消这项合同。报导没有指明消息来源，也未提及取消的原因。

但报导援引伊朗媒体消息称，伊朗央行不满中方提供的融资方案。

暂未联系到中国水电就此置评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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