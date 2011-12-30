中国副外长本周赴伊朗进行政治磋商

路透北京12月30日电---中国外交部称，12月28日至29日，翟隽副外长赴伊朗进行两国外交部例行政治磋商。

外交部网站周四发布的声明未提供更多细节。伊朗是中国重要的石油供应国。

声明称："双方就中伊关系及共同关心的国际和地区问题交换了看法。"

翟隽会见了伊朗外长萨利希及其他官员。

伊朗近期曾表示，若遭制裁，将切断霍尔木兹海峡石油运输。霍尔木兹海峡是中东产油国的重要航道。

中国外交部发言人洪磊在周四记者会上回答提问时表示："中国希望霍尔木兹海峡维持和平与稳定。"

过去10年，中国推动了全球石油需求增长，且日益依赖中东原油供应。今年截至10月，中国日均从伊朗进口原油54.7万桶，2010年日均进口量则为42.6万桶。向中国输出原油最多的国家中，伊朗仅次于沙特阿拉伯和安哥拉。（完）

编译：张家伟 发稿：朱淑珍

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